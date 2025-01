Max Verstappen wijst aan wat de belangrijkste factor wordt voor Red Bull om weer mee te strijden voor de constructeurstitel. In 2024 verloor de renstal de titel aan McLaren, nadat er balansproblemen aan de RB20 opspeelden. Volgens Verstappen is het oplossen van deze problemen crucialer voor Red Bulls titelkansen dan de prestaties van nieuwe teamgenoot Liam Lawson.

Red Bull gaat een spannende tijd tegemoet. Niet alleen kruipt nieuwe coureur Liam Lawson achter het stuur als teamgenoot van Max Verstappen, ook hoopt de renstal de problemen van de RB20 voor hun volgende bolide te verhelpen. Volgens de wereldkampioen zelf is dat laatste belangrijker voor Red Bull om weer mee te strijden voor de constructeurstitel dan hoe snel Lawson aan de bolide went.

“Als we de auto terug naar voren kunnen krijgen, maakt de naam in de andere cockpit niet uit”, vertelt Verstappen aan Blick. “Ik heb geen glazen bol, maar als we bepaalde zwakke punten in de winter kunnen rechtzetten, dan staan we weer vooraan. Maar ik doe hier zeker geen voorspellingen.” Verstappen benadrukt nog wel wat het grootste probleem van de RB20 was. “Het ontbrak ons vaak aan de nodige balans omdat we gewoon niet in het lage-temperatuurvenster konden komen.”

Sterkste teamgenoot

Lawson wordt met zijn debuut als Red Bull-coureur de nieuwste teamgenoot van Verstappen. Sergio Pérez, Alexander Albon en Pierre Gasly namen het eerder al tegen de wereldkampioen op, zonder veel succes. Volgens Verstappen zelf heeft hij echter het meest geleerd van een hele andere teamgenoot.

“Zeker, Daniel Ricciardo, ik kon het meest van hem leren”, zegt Verstappen, wanneer hem gevraagd wordt wie zijn sterkste teamgenoot was. “Ik heb veel van hem geleerd en verwerkt in mijn ervaringen.” Voor de net vertrokken Pérez heeft Verstappen ook nog mooie woorden over. De Nederlander prijst de Mexicaan voor zijn ‘loyaliteit’.

