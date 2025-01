Max Verstappen is na het veroveren van zijn vierde wereldtitel op rij zelfbewuster dan ooit. Vol vertrouwen kijkt de coureur van Red Bull dan ook vooruit naar het nieuwe Formule 1-seizoen, ondanks het feit dat de sportieve dominantie van de jaren hiervoor verdwenen is. “Ik heb niet het gevoel dat ik zwakke punten heb. En ik zal het natuurlijk sowieso nooit toegeven”, vertelt Verstappen in een interview op Formula1.com.

Verstappen nuanceert zijn eigen woorden, door eraan toe te voegen dat er altijd ruimte voor verbetering is. “Ik weet dat ik altijd beter kan worden, maar ik weet ook dat het heel moeilijk zal zijn. Er zijn coureurs die in één weekend ongelooflijke prestaties kunnen neerzetten, maar het gaat erom hoe je het hele jaar door goede prestaties levert. Als coureur moet je elke keer weer op de top van je kunnen zijn. Je moet uitvinden wat voor jou werkt, want elke coureur heeft weer zijn eigen benadering.”

Over afgelopen seizoen, zegt hij: “Er zijn moeilijke races geweest, twijfelachtige acties en momenten, maar ik weet altijd wat ik doe. Ik heb volledige controle over wat ik doe. Ik zal er altijd alles aan doen om te winnen. Ik haat verliezen. Ik kan erkennen wanneer iemand het beter doet, maar het is nog steeds niet leuk om te verliezen. Altijd beter willen zijn, dat is wat ons drijft. Zelfs toen we zo succesvol waren in 2023, wilden we meer en beter.”

