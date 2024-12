Liam Lawson staat in 2025 voor het eerst op de grid als Red Bull-coureur. Het zal dan echter niet de eerste keer worden dat de Nieuw-Zeelander teamgenoot Max Verstappen moet helpen bij zijn strijd voor de wereldtitel. Lawson vertelt hoe hij Verstappen in 2021 ook al een keertje te hulp schoot.

Liam Lawson wordt in 2025 de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. De Nieuw-Zeelander zal als tweede Red Bull-coureur de Nederlander dan weleens moeten helpen in zijn jacht op zijn vijfde wereldtitel. Gelukkig voor Lawson heeft hij dat al eens kunnen oefenen. De Red Bull-coureur onthult hoe hij tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2021 de viervoudig kampioen ook al eens te hulp schoot.

Schoenen

Lawson werkte toentertijd nog als test- en reservecoureur voor de Oostenrijkse renstal. “Ik was een tijdje in het hotel en keerde tussen de sessies door terug naar het circuit. Mijn baas, Oli (Red Bull Junior Tea-manager Olivier Helvig, red.), stuurde me een foto en zei: ‘Ik heb je schoenen net aan Red Bull gegeven, Verstappen heeft ze nodig omdat jij de enige bent met dezelfde schoenmaat’”, vertelt Lawson aan Marca.

“Het is een beetje jammer dat ik hem geen mooie schoenen heb gegeven”, vervolgt de Nieuw-Zeelander grappend. “Het waren simpele schoenen en hij heeft ze de rest van het weekend gebruikt. Mijn schoenen bereikten de Formule 1 voordat ik dat deed.” Helaas voor Verstappen brachten de schoenen van Lawson hem niet heel veel geluk tijdens de race. De Nederlander was op weg naar de overwinning, totdat een onverwachte klapband roet in het eten gooide. Verstappen kon vervolgens zijn race niet afmaken.

