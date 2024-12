Kersverse Red Bull-coureur Liam Lawson vertelt hoeveel zijn familie heeft opgeofferd voor zijn racecarrière. De Nieuw-Zeelander onthult dat zijn ouders zelfs hun huis verkochten om Lawsons weg naar de Formule 1 te financieren. De opoffering lijkt niet voor niets te zijn geweest, want de coureur staat volgend seizoen als teamgenoot van Max Verstappen op de grid.

Liam Lawson begon de winterstop goed met het officiële nieuws dat hij in 2025 de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen wordt. De Nieuw-Zeelander rijdt sinds de Grand Prix van Singapore in de Formule 1 voor Visa RB, als vervanger van Daniel Ricciardo. De coureur maakte genoeg indruk voor een Red Bull-promotie, en versloeg zelfs de meer ervaren Yuki Tsunoda. Hoewel Lawson nog maar kort in de Formule 1 rondrijdt, heeft de Nieuw-Zeelander wel al een hele weg afgelegd in de racerij.

“De eerste twaalf maanden dat ik kartte, eindigde ik elke keer als laatste”, blikt Lawson terug, tegenover Sky Sports. “Ik reed in mijn eentje achteraan in het veld en probeerde mijn vader ervan te overtuigen dat hij een betere motor moest kopen.” Lawson bleek inderdaad gelijk te hebben. Dankzij een nieuwe motor reed de jonge coureur meteen vooraan in het veld.

Huis verkocht

Een nieuwe motor was nog maar het begin van de uitgaven voor de beginnende racecarrière van Lawson. “Mijn ouders hebben als kind alles voor me opgeofferd. Om zelfs maar te karten en vooraan mee te doen in Nieuw-Zeeland is nog steeds ontzettend duur”, aldus de toekomstige Red Bull-coureur. Lawson onthult dat zijn ouders zelfs hun huis verkochten. “Mijn ouders hebben op dit moment geen huis, omdat ik ben opgegroeid met karten en uit huis ben gegaan. En voor mijn broers en zussen, mijn hele familie heeft veel voor me opgegeven om dit te kunnen doen.”

