De Formule 1 breidt steeds meer uit. Het aantal races buiten Europa neemt steeds meer toe, terwijl Europese races zelf steeds schaarser worden. GP België-voorzitter Melchior Wathelet onthult dat het aantal races op het Europese continent in 2027 zelfs moet zijn teruggebracht tot acht.

De Formule 1-sport wordt steeds populairder, en veel landen staan in de rij om een Grand Prix op eigen bodem te organiseren. De koningsklasse is daardoor de afgelopen jaren al uitgebreid met races in het Midden-Oosten en de Verenigde Staten, en landen als Rwanda en Zuid-Korea staan te springen om ook een Grand Prix te organiseren. Omdat de kalender met 24 Grands Prix al bomvol zit, wil de Formule 1 het aantal races in Europa verminderen, door onder andere te gaan rouleren.

Terug naar acht

De GP België is alvast de eerste Europese Grand Prix die dat laatste lot ondergaat. Begin januari maakt de organisatie achter de race op Spa-Francorchamps bekend dat de Formule 1 in 2026, 2027, 2029 en 2031 naar Spa komt, in plaats van jaarlijks. Toch is Melchior Wathelet, voorzitter van de GP België, blij met dit resultaat. “Ik ben erg tevreden”, vertelt hij tegen Sporza. “Dit waren moeilijke discussies. De Formule 1 wil maar acht Grands Prix in Europa. Het was daarom moeilijk om een vast contract voor een lange periode te tekenen.”

Op de huidige Formule 1-kalender staan tien Europese races, maar de koningsklasse wil naar verluidt in 2027 al terug naar acht. Toch houdt Wathelet de hoop ook in 2028 en 2030 de Formule 1 in Wallonië te verwelkomen. “Het is niet zeker dat er in 2028 en 2030 geen GP in België zal zijn”, vervolgt de voorzitter. “In de geest van de overeenkomst staat dat er minstens vier races zullen zijn. Misschien komt het aan op een ander land, misschien op België.”

