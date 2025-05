Kevin Magnussen heeft een boekje opengedaan over zijn tijd bij McLaren, die beperkt bleef tot één jaar als Formule 1-coureur. Volgens de Deen wilde de meerderheid van het McLaren-bestuur hem ook in de auto voor het seizoen 2015 en anders wel 2016, maar zorgden de meerderheidsaandeelhouders en niet nagekomen beloftes van zijn voorstanders ervoor dat hij eieren voor zijn geld koos.

In 2014 maakte Kevin Magnussen zijn Formule 1-debuut voor het team uit Woking tijdens de Grand Prix van Australië, waar hij direct indruk maakte met een tweede plaats. Daarmee werd de Deen de eerste rookie sinds Jacques Villeneuve in 1996 die bij zijn debuut op het podium eindigde. Toch werd hij voor het seizoen 2015 vervangen door Fernando Alonso, maar volgens Magnussen wilde de meerderheid van het McLaren-bestuur niet Jenson Button, maar hem als teamgenoot van de Spanjaard.

Interne verdeeldheid

Magnussen scoorde in zijn debuutjaar punten in 12 van de 19 races en kwam tot een totaal van 55 punten. Teamgenoot Button, wereldkampioen van 2009, eindigde drie plaatsen hoger in het kampioenschap met 126 punten. Desondanks, zegt Magnussen, waren zeven van de negen bestuursleden voorstander van zijn aanblijven. De bezwaarmakers waren Mansour Ojjeh en Shaikh Mohammed Bin Essa Al Khalifa, de meerderheidsaandeelhouders van het team.

Hun oordeel had grote invloed op zijn gemoedstoestand. “Ik werd depressief in 2015. Ik schaam me niet om dat toe te geven. Ik leefde om te racen, maar ik racete niet”, vertelt hij aan Motor Sport Magazine. “Samen hadden Mohammed en Mansour een meerderheidsaandeel, dus ze gebruikten die macht om iedereen te overrulen. Inclusief CEO Ron Dennis, die op mij had gestemd.”

Valse beloftes

In 2015 werd Magnussen benoemd tot reservecoureur. “Wat in feite niets betekende”, aldus Magnussen. “Maar Ron zei: ‘Geloof me, je racet voor ons in 2016, of misschien zelfs al voor het einde van dit seizoen.’ En eerlijk gezegd denk ik dat hij oprecht was. Het was echt zijn plan voor mij.”

Uiteindelijk belandde Magnussen zelfs eerder in de auto dan gepland: bij de openingsrace van het seizoen verving hij Alonso, die geblesseerd was geraakt bij een testongeval. Een succes werd het echter niet, uitgerekend op de plek waar hij een jaar eerder nog een droomdebuut beleefde: de nieuwe Honda-krachtbron begaf het al op weg naar de startgrid in Melbourne.

Toen het team zijn beloften niet nakwam, liet Magnussen McLaren achter zich. In 2016 racete hij voor Renault, maar hij had net zo goed voor een ander team kunnen rijden. “Toen Williams in 2016 contact opnam met mijn toenmalige manager Dorte Riis Madsen over de mogelijkheid om voor hen te racen, besprak ik het met racedirecteur Éric Boullier. Hij zei: ‘Nee, blijf bij ons, jij racet volgend seizoen ons met Fernando.’ En eerlijk gezegd denk ik dat hij ook oprecht was. Gerustgesteld door zowel Ron als Éric, willigde ik de Williams-optie niet in.”

