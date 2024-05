Het was een bijzondere actie van Sergio Pérez: in de openingsronde van de GP van Miami lanceerde de Mexicaan zijn RB20 de binnenbocht in – bovenop de diffuser van teamgenoot Max Verstappen. Een crash bleef uit maar Verstappen zou zweren dat zijn auto geraakt werd. Volgens Pérez was er simpelweg geen grip aan zijn kant van de baan. Deze actie luidde een zware middag in voor Red Bull.

LEES OOK: VIDEO: Pérez gaat als een torpedo bij start van GP Miami

“Het was een lastige race”, zei Sergio Pérez tegen Viaplay. “Ik probeerde in de eerste ronde de binnenbocht in te duiken maar er lag gewoon geen grip.” De Mexicaan moest vol in de ankers om raceleider Max Verstappen niet van de baan te kegelen. Met slippende banden ontsnapte hij aan een nare crash. “Daardoor verloor ik jammer genoeg mijn positie aan Piastri”, verzuchtte hij.

Na deze mislukte inhaalactie kwam Pérez maar moeizaam op gang. “De banden werden te heet, ik kon maar weinig doen tegen de auto’s voor me.” De Red Bull-coureur kwam uiteindelijk als vijfde over de streep, ware het niet dat Carlos Sainz zijn vierde plek moest inleveren na een tijdstraf. Een schrale troost voor Pérez, die daardoor net naast een podiumplek greep.

Teamgenoot Max Verstappen moest het afleggen tegen een ontketende Lando Norris. Met een beetje geluk trok de McLaren-rijder aan het langste eind in Miami, Verstappen reed naar de tweede plek. Dat hij op het nippertje aan een botsing met zijn teamgenoot ontsnapte, was de Nederlander niet vergeten. “Het scheelde niks”, reageerde hij achteraf. “Dat had heel slecht kunnen eindigen. Hij remde gewoon 50 meter te laat. Gelukkig is er niks gebeurd.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).