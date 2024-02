De organisatie van de Dutch GP in Zandvoort is tijdens een Formule 1-gala in Londen uitgeroepen tot ‘Promotor van het Jaar’. Robert van Overdijk ontving de prijs uit handen van Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1. Ook kreeg de Dutch GP een prijs op het gebied van duurzaamheid.

Behalve Van Overdijk (foto boven) waren namens de Dutch GP in Zandvoort ook Bernhard van Oranje, de eigenaar van het circuit, en Imre van Leeuwen van sportmarketingbureay SportVibes aanwezig bij de uitreiking, die woensdagavond plaatsvond.

De Dutch GP staat komend jaar op 25 augustus op het programma. Afgelopen drie jaar werd de race steeds gewonnen door Max Verstappen.

