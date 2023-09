Sinds het Formule 1-veld terug is gekeerd op het circuit van Zandvoort is de Grand Prix van Nederland ronduit succesvol. Voor de vorige drie edities waren de kaartjes razendsnel uitverkocht, daarom heeft de organisatie ditmaal gekozen voor aanvraag-en toewijzingsproces, zo meldt de organisatie.

Tussen alle grote Grand Prix-weekenden in wereldsteden zoals Monaco en tegenwoordig ook Las Vegas, blijft Zandvoort zich uitzonderen met entertainment en sfeer. Dit zorgt ervoor dat ook de aanvragen voor aankomende editie binnen de kortste keren de spuigaten uitliepen

2024 en 2025

Het nieuwe aanvraag- en toewijzingsproces moet ervoor zorgen dat de kans op kaartjes eerlijk verdeeld wordt. Het maakt namelijk niet uit of je als eerste of als laatste registreert. Stel je wordt uitgeloot voor de editie van 2024, dan kreeg je de kans om direct voor 2025 kaartjes te kopen. Fans hadden van 25 augustus tot 8 september de kans om zich aan te melden.

Jan Lammers, sportief directeur van de Grand Prix, ziet dat de sport razend populair blijft in Nederland. “De belangstelling van de fans is onverminderd groot. De vraag blijft eenvoudigweg vele malen groter dan het aanbod. We zijn vijf tot tien keer overvraagd. Na 3 jaar staat de racefan uit binnen-en buitenland nog steeds in de rij,” vertelt Lammers.

