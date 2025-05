Mickey Mouse in een raceauto? Het zou binnenkort zomaar kunnen. De Formule 1 en Disney hebben namelijk aangekondigd vanaf 2026 een partnerschap aan te gaan. De samenwerking tussen de twee zal zich voor fans vooral vertalen in nieuwe ervaringen, content en afgeleide producten.

Nadat eerder de Formule 1 al een langdurige samenwerking met LEGO aanging, is het nu de beurt aan Disney. Het mediaconglomeraat komt vanaf 2026 met geliefd personage Mickey Mouse in de koningsklasse. Via ervaringen, content en merchandise zullen Mickey & Friends steeds vaker op Formule 1-circuits te zien zijn.

De Formule 1 gaat de samenwerking met het bedrijf aan omdat de fans van de autosport steeds meer verjongen. Meer dan vier miljoen kinderen tussen de acht en twaalf jaar oud in Europa en de Verenigde Staten volgen de Formule 1 op de voet. Inmiddels zijn 54% van de TikTok-volgers en 40% van de Instagram-volgers van de koningsklasse onder de 25 jaar.

(Tekst gaat verder onder het X-bericht)

‘Het wordt geweldig’

Emily Prazer, commercieel directeur van de Formule 1, kijkt alvast enorm uit naar de samenwerking met de Walt Disney Company. “Onze samenwerking met Disney wordt geweldig, omdat we de wereld van Mickey & Friends introduceren bij onze fans en vice versa”, legt Prazer uit. “De samenwerking past perfect in onze strategie om buiten de sportwereld en in een bredere consumentenmarkt te stappen. In ruil daarvoor introduceren we Disney bij onze 820 miljoen fans wereldwijd.”

Ook bij Disney staan ze te popelen om met de Formule 1 aan de slag te gaan. “Terwijl we bijna een eeuw Mickey Mouse & Friends vieren, biedt onze samenwerking met Formule 1 een unieke kans om twee krachtige entertainmentmerken samen te brengen om zo producten te creëren waar fans dol op zullen zijn”, voegt Tasia Filippatos, Disney Consumer Product-president toe. “Deze spannende samenwerking zal zich ontvouwen over een wereldwijd podium, met onvergetelijke content en ervaringen op maat voor zowel Disney als F1-fans.”

(Foto credit: Disney)

