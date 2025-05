De paraderondjes in de Formule 1 zijn zelden heel spectaculair. Max Verstappen en consorten stappen doorgaans in klassieke bolides, een speciale paradewagen of auto’s die een verbintenis hebben met ofwel het team, ofwel het gastland van de desbetreffende Grand Prix. Hoe anders ging dat vanmiddag in Miami! Alle duo’s kregen een speciale LEGO-uitvoering van hun Formule 1-auto om mee rond te scheuren. 400.000 steentjes per wagen zorgden voor hilariteit alom.

Alle teams kregen levensgrote versies van de LEGO-speelgoedauto’s die sinds dit jaar in de winkels liggen. Daarmee konden de coureurs zelf een ererondje rijden over het 5,4 kilometer lange Miami Autodrome. De racemonsters werden ontworpen door een vakkundig team van 26 ontwerpers, ingenieurs en LEGO-bouwers, zo liet de Formule 1 weten. Het resultaat spreekt voor zich. Iedere auto telt ongeveer 400.000 LEGO-stenen, weegt 1.000 kilogram en kan middels een elektrisch aandrijfsysteem snelheden tot 20 kilometer per uur bereiken.

LEES OOK: Preview GP Miami: Hoe ‘Fast daddy’ Verstappen kan afrekenen met opgeleefde Norris

De coureurs genoten zichtbaar van deze unieke parade. Uiteraard werd dit rondje ook een beetje competitief. De beide McLaren-coureurs sneden de eerste bocht af en namen zo de leiding in deze LEGO-race. Later botsten ze op hun collega’s van Alpine – voor het eerst lag er debris in de vorm van plastic steentjes op het asfalt. Max Verstappen kon duidelijk niet wachten om van start te gaan; doordat hij niet in zijn eigen Red Bull-bolide reed, durfde hij de McLaren voor hem een duwtje te geven bij de start. Bekijk de beelden hieronder!

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.