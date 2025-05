Regen in Miami, de ultieme revanche voor Lando Norris of de eerste overwinning van Max Verstappen als ‘racevader’? Hoe dan ook zal de Grand Prix van Miami zondagavond vanaf 22.00 uur Nederlandse tijd de nodige tongen losmaken. Drie vragen vooraf.

1 ‘Big daddy’ = ‘fast daddy’?

Voor Yuki Tsunoda, zelf klein van stuk, is iederéén groot. Maar zeker Max Verstappen. Grappig toeval: de Japanner noemt zijn Nederlandse teamgenoot in Miami al dagenlang ‘Big daddy’, na de geboorte van Verstappens dochter Lily afgelopen week. Tsunoda gebruikte de geuzennaam onder meer in een video van Red Bull, nog voordat duidelijk werd dat Verstappen op zaterdag de pole position veroverde. De Nederlander toonde in de kwalificatie al aan dus ook een ‘fast daddy’ te zijn.

Of Verstappen dat ook in de race is, valt te bezien. De nieuwe vloer die Red Bull heeft meegenomen, wat zaken die van vrijdag op zaterdag werden aangepast aan de RB21; zomaar wat voorbeelden die erop wijzen dat de Nederlander en zijn team de juiste kant op gaan met de grip, balans en betrouwbaarheid. Of het genoeg is om de nog altijd als sneller te boek staande MCL39-bolide van Lando Norris en Oscar Piastri voor te blijven, is de vraag.

“Maar ik ben er in ieder geval als vader niet langzamer op geworden, dat kunnen we nu alvast stellen”, zei Verstappen grijnzend na het veroveren van de pole position in Miami. “Dat is dus geen thema meer voor wie daar nog over sprak.”

2. Lange neus van Norris?

Vorig jaar won Lando Norris de Grand Prix van Miami, zij het met een geschonden neus door een onschuldig incident tijdens het vieren van nota bene Koningsdag in Amsterdam kort daarvoor. Dit jaar won hij de sprintrace op zaterdag en is hij vanaf P2 kandidaat om ook opnieuw de Grand Prix op zondag te winnen. Deze keer zou dat dan met een letterlijk ongeschonden (want geen Koningsdag gevierd, zei hij), maar wel figuurlijk lange neus zijn.

Met een zege zou Norris namelijk terugslaan richting critici. Daarnaast zou de Engelsman zich met winst helemaal oprichten in het duel met teamgenoot Piastri om zowel de koppositie binnen het team als in het WK. De Australiër moest het in de kwalificatie alvast afleggen tegen Norris.

Vorig jaar won die de wedstrijd door wat geluk met de timing van een safetycarsituatie, zaterdag was dat in de sprintrace opnieuw het geval. Dat geeft te denken: wellicht heeft Norris zijn geluk dit weekend in Miami misschien al opgesoupeerd.

3. Regen en onzekerheid?

De regenkans bedraagt zo’n 40-60 procent tijdens de race, zo blijkt uit het officiële FIA-weerbericht een zevental uren voor de race. Gaat het regenen en wat betekent dat eventueel voor de pitstops? De tijd zal het leren. En ook als het vóór de race nat zou zijn in het wisselvallige Miami is alleen dat mogelijk al van invloed op de wedstrijd. Dat zagen we zaterdag tijdens de sprintrace op het semi-permanente Formule 1-circuit in Florida.

Maar zelfs als het droog blijft, is er een flinke factor van onzekerheid voor de race. Dat verwachten althans kenners in de paddock. Die wijzen in Miami op het format van een sprintweekend, traditiegetrouw met één vrije training en dus minder data dan normaal wat betreft de snelheid en prestaties van de auto’s in de race.

De sprintrace zal de teams weliswaar wat meer info hebben gegeven, maar juist door de natte omstandigheden is ook die data relatief beperkt bruikbaar. Daarbij komt nog het bandenmanagement, het feit dat de banden anders van samenstelling zijn dan vorig jaar in Miami en de beschikbaarheid van het aantal sets banden per coureur. Dat aantal verschilt zodanig dat er diverse strategieën mogelijk zijn.

Droog, nat of opdrogend; het asfalt in Miami vormt zondag het decor van een hoe dan ook op voorhand enerverende Grand Prix. Dat kan bijna niet anders: het woord in Miami is aan Verstappen, Norris en de rest.

En verder…

…is een ronde 5412 meter lang

…waren er vorig jaar 93 inhaalacties

…is er 67 procent kans op een safety car

…staat de GP van Miami nog tot 2041 op de kalender

