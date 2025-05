Max Verstappen start zondag vanaf pole position in de Grand Prix van Miami. In een spannende kwalificatie blijkt hij de rapste man van het veld; voor de derde keer dit seizoen troeft hij de concurrentie op indrukwekkende wijze af. Hierbij de kwalificatie in vogelvlucht!

Q1: Verstappen de rapste, eerste exit Alonso in Q1

Fernando Alonso kan deelnemen aan de kwalificatie: de monteurs van Aston Martin hebben zijn auto gerepareerd na de crash in de chaotische sprintrace. Veel brengt het hem niet, de Spanjaard sneuvelt voor het eerst dit jaar in Q1: hij eindigt als zeventiende. Ook teamgenoot Lance Stroll (P19) haalt het niet. Lewis Hamilton wél, zij het op het nippertje. Hij moet daarvoor wel een extra set zachte banden opofferen. Beter vergaat het Max Verstappen: hij is de snelste in Q1, voor McLaren-duo Lando Norris en Oscar Piastri.

Afvallers Q1: Hülkenberg, Alonso, Gasly, Stroll en Bearman

Q2: Hamilton sneuvelt, McLaren toont snelheid

Jack Doohan (Alpine) en Gabriel Bortoleto (Sauber) zijn de twee meest verrassende namen in Q2. Meer dan dat zit er voor de beide rookies niet in. En ook voor Hamilton is het ditmaal voorbij. De zevenvoudig wereldkampioen eindigt slechts als twaalfde. Verstappen moet in dit tweede gedeelte van de kwalificatie zowel de beide Mercedessen als de beide McLarens voor zich dulden. Daarmee tonen Piastri en Norris zich favoriet voor het grijpen van pole in Q3.

Afvallers Q2: Hadjar, Hamilton, Bortoleto, Doohan en Lawson

Q3: Verstappen legt iedereen op de pijnbank

De spanning stijgt in Miami als Q3 begint. Daarin grijpt Verstappen met de snelste eerste run het initiatief, zij het met een verschil van slechts enkele duizendsten van een seconde ten opzichte van Norris en Piastri. Ondertussen gaan Leclerc en Russell in de fout, zij moeten zich richten op de tweede run. Daarin slaat Verstappen echter opnieuw toe. Hij verbetert zijn tijd en daar bijten Norris, Antonelli en Piastri zich allemaal op stuk. Daarmee is de derde pole van Verstappen van dit seizoen een feit.

De Grand Prix van Miami begint zondagavond om 22.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslagen