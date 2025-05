Lando Norris heeft in natte omstandigheden zaterdag de sprintrace van de GP Miami op zijn naam geschreven. Na een uitgestelde start bleef hij Oscar Piastri en Lewis Hamilton voor. Max Verstappen viel door een straf buiten de punten. Hierbij de sprintrace van de GP Miami in vogelvlucht!

Hevige regenval voorafgaand aan de sprintrace zorgt ervoor dat Charles Leclerc op weg naar de grid zijn Ferrari in de muur zet, hij mist daardoor de race. De start daarvan wordt uitgesteld, omdat na de opwarmronde blijkt dat de coureurs nauwelijks iets zien. Na bijna een half uur is het dan alsnog zover: eerst volgen twee ronden achter de safety car, daarna volgt de echte start.

RONDE 3/18: Polesitter Kimi Antonelli, Max Verstappen (vierde) en alle anderen: ze vertrekken op intermediates. Wie weet komen er pitstops, om op de opdrogende baan te wisselen naar slicks? Bij de start raakt Antonelli de leiding kwijt: Oscar Piastri is beter weg, maakt zich breed en passeert de Italiaan. Ook Norris en Verstappen gaan Antonelli voorbij.

RONDE 5/18: Piastri heeft al bijna twee seconden voorsprong op teamgenoot Norris, Verstappen ligt derde. In het middenveld zijn mooie gevechten tussen Esteban Ocon en Carlos Sainz. De baan droogt ondertussen snel op: het wachten is op de eerste coureur die naar slicks wisselt.

RONDE 8/18: Er wordt onderzocht of Piastri en Verstappen een straf moeten krijgen: de eerste voor de inhaalactie op Antonelli, de tweede voor het mogelijk niet juist opgesteld staan bij de start. Het tweetal wordt onschuldig bevonden. De race is ondertussen verworden tot een optocht.

RONDE 11/18: Met nog zeven ronden te gaan, is daar de ommekeer:: Red Bull waagt met Yuki Tsunoda, als laatste gestart, de gok om te switchen naar slicks. Lewis Hamilton probeert het een ronde later ook: hij gaat naar softs. Daarna zijn er meer coureurs die de switch maken.

RONDE 13/18: Chaos in de pitstraat! Verstappen wisselt naar de mediumband, maar wordt te vroeg weggestuurd door het team. Daardoor komt hij in aanraking met Antonelli, die juist een stop moet maken bij Mercedes. De Nederlander raakt een deel van zijn vleugel kwijt, de Italiaan moet noodgedwongen doorrijden. Verstappen krijgt later een straf van tien seconden voor de ‘unsafe release’ in de pits, een fout van het team.

RONDE 15/18: Piastri heeft ook zijn stop gemaakt, Norris volgt even later. En de Brit heeft geluk: op het moment van zijn bandenwissel crasht Fernando Alonso. Dat zorgt voor een safetycar, waardoor Piastri langzaam moet rijden en Norris als koploper de baan op komt. Hamilton is ondertussen Verstappen voorbij. .

RONDE 18/18: De sprintrace in Miami eindigt onder de safety car, Norris wordt daardoor winnaar van de sprintrace, voor Piastri en Hamilton. Verstappen komt als vierde over de streep, maar valt door de straf van tien seconden terug tot buiten de punten.

Voor de teams met beschadigde auto’s is er werk aan de winkel: de kwalificatie is namelijk aanstaande. Die begint om 22.00 uur Nederlandse tijd.

