Maar liefst 1254 uur is eraan gewerkt: de levensgrote Formule 1-auto van chocolade van KitKat. Het bekende chocoladebedrijf kondigde in 2024 al de samenwerking met de Formule 1 aan, maar begint dit seizoen aan het eerste volledige jaar als ‘officiële chocoladereep’ van de koningsklasse. Om dat te vieren, bouwde KitKat een chocoladeauto van maar liefst 350 kilogram.

‘Wat LEGO kan, kunnen wij ook’, moet KitKat gedacht hebben. Een seizoen na misschien wel de leukste Drivers’ Parade ooit – toen de coureurs in Miami achter het stuur van levensgrote LEGO-auto’s mochten plaatsnemen – komt de chocoladefabrikant nu met een exemplaar gemaakt van chocolade. De handgemaakte chocoladeauto werd op de woensdag voorafgaand aan de GP Australië gepresenteerd op het circuit van Silverstone. KitKat hoopt zo een ‘vliegende start’ te maken aan de samenwerking met de Formule 1.

16.900 KitKat-repen

De chocoladeauto is vijf meter lang, twee meter breed en weegt maar liefst 350 kilogram. Dat is gelijk aan 16.900 KitKat-repen, aldus de fabrikant zelf. Het kostte 1254 uur om de auto, onder leiding van chocolatier Jen Lindsey-Clark, in elkaar te zetten. De auto werd in de pitstraat van Silverstone gepresenteerd door voormalig Britse Formule 4-coureur Billy Monger.

“KitKat heeft altijd gepleit voor het belang van een pauze, dus om onze samenwerking met de Formule 1 te vieren, wilden we iets echt onverwachts creëren”, legt Scott Coles, directeur van KitKats moederbedrijf Nestlé Confectionery in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, uit in het persbericht. “We hebben de chocoladeraceauto gebouwd als eerbetoon aan de precisie van de sport en het speelse karakter van ons merk. We zijn niet alleen aanwezig op het circuit, we brengen de spanning van de race ook naar de schappen van de supermarkt, waardoor elke ‘F1-break‘ onderdeel wordt van de fanbeleving”.

Bekijk de chocoladeauto hier:



(Foto/credit: Nestle UK)

