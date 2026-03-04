George Russell is nog altijd bij de wedkantoren de favoriet om de coureurstitel dit jaar binnen te halen. Voormalig Williams-teambaas Claire Williams begrijpt dat wel. Volgens de oud-teambaas van de Britse renstal, waar Russell drie seizoenen heeft gereden, is 2026 eindelijk het jaar waarin de Mercedes-coureur mee kan strijden om de titel: ‘Hij zou een waardige wereldkampioen zijn’.

George Russell begint aan zijn vijfde seizoen in dienst van Mercedes, maar reed niet altijd als coureur van de Zilverpijlen rond. De Brit begon zijn F1-carrière bij Williams, en reed tussen 2019 en 2021 drie seizoenen lang bij de Britse renstal. Russell is volgens de wedkantoren dit jaar de favoriet voor de wereldtitel; een rol die de Mercedes-coureur ‘meer verdient dan wie dan ook’, volgens oud-Williams-teambaas Claire Williams.

“George heeft altijd al alles in huis gehad om te vechten voor een wereldtitel”, vertelt Williams aan de Press Association. “Het was een lange en moeizame weg om op het punt te komen waarop hij nu volledig mee kan doen om de titel, maar naar mijn mening verdient niemand het meer (om kampioen te worden, red.) dan hij. George heeft zo hard gewerkt en zijn hele leven heeft al de bouwstenen voor dit moment gelegd.”

Tegenslagen

Volgens Williams heeft Russell in zijn carrière al met genoeg tegenslagen te maken gehad. “Hij is niet een van die coureurs die op het juiste moment op de juiste plaats was. Hij begon bij Williams en kwam helaas bij ons op het moeilijkste moment voor het team”, legt de oud-teambaas uit. “Maar ik heb altijd tegen hem gezegd: ‘Hopelijk levert dit je echte veerkracht op voor de echt uitdagende tijden die nog komen gaan, wanneer je diep moet graven om races en wereldkampioenschappen te winnen’.”

Na zijn tijd bij Williams mocht Russell in 2022 plaatsnemen in het Mercedes-stoeltje naast Lewis Hamilton. De Zilverpijlen verloren dat seizoen echter de aansluiting bij de andere topteams, doordat ze, in de woorden van teambaas Wolff, de plank missloegen met de grond effect-auto’s. “Inmiddels zijn de zaken echter veranderd en heeft George geduldig op dit moment gewacht”, vervolgt Williams. “Hij zou een waardige wereldkampioen zijn, maar het is een lange weg om die titel te winnen en hij zal zich moeten concentreren. Als iemand dat echter kan, is het George wel.”

