Het team van Red Bull blikt vooruit op de GP Australië, de openingsrace van het nieuwe Formule 1-seizoen. Isack Hadjar staat voor het eerst als coureur voor de Oostenrijkse renstal op de grid, en heeft daarom als voornaamste doel om nog verder vertrouwd te raken met de RB22. Teambaas Laurent Mekies en hoofdstrateeg Hannah Schmitz – ervaringsdeskundigen bij Red Bull – spreken vooral over de uitdagingen die hun team dit weekend te wachten staan.

Isack Hadjar staat aan de vooravond van zijn debuut als Red Bull-coureur. De Frans-Algerijnse coureur reed vorig jaar voor het eerst in de Formule 1, toen nog in dienst van zusterteam Racing Bulls. De toenmalige rookie maakte indruk – vooral toen hij in Zandvoort zijn eerste podiumplaats pakte – en mag daarom aankomend weekend als teamgenoot van Max Verstappen aan de slag.

“Ik kijk ernaar uit om naar Melbourne te gaan en mijn eerste weekend als coureur van Red Bull Racing te beginnen”, steekt Hadjar van wal in de officiële voorbeschouwing van zijn nieuwe team. “Het is een bijzonder moment voor mij en iets waar ik al heel lang naartoe heb gewerkt. De voorbereiding tijdens de winter was intensief, maar Albert Park is een geweldig circuit en ik voel me er klaar voor. Het doel voor dit weekend is om vertrouwen op te bouwen met de nieuwe regels onder raceomstandigheden, nauw samen te werken met het team en vanaf de allereerste sessie alles uit de auto te halen wat erin zit, zodat we ons kunnen voorbereiden op het verdere seizoen.”

‘Grootste uitdagingen in de F1’

Teambaas Laurent Mekies spreekt vooral van een ‘enorme uitdaging’ in Melbourne, wanneer de RB22 – met de door Red Bull Ford Powertrains ontwikkelde motor, de DM-01 – voor het eerst onder raceomstandigheden rijdt. “Het bouwen van een competitieve krachtbron vanaf de grond af is een van de grootste uitdagingen in onze sport. Maar het is een uitdaging die we samen zijn aangegaan”, aldus de Franse teambaas. “Dit weekend is de grootste stap op die reis tot nu toe.”

‘Betekenisvol moment’

Hannah Schmitz, hoofdstrateeg bij Red Bull, zegt ook uit te kijken naar de strategische uitdagingen die de nieuwe 2026-reglement met zich meebrengen. “Het begin van een nieuw seizoen brengt altijd een zekere mate van onzekerheid met zich mee, en dit jaar zijn er nog meer variabelen om te begrijpen, maar dat maakt de strategische kant voor mij juist zo boeiend”, onthult Schmitz. “We moeten scherp en flexibel blijven en klaar zijn om in de eerste ronden beslissende keuzes te maken, dus er staat ons een grote uitdaging te wachten. Het is ook heel bijzonder dat de bocht ‘Müller Schmitz’ in Albert Park is vernoemd (naar Schmitz en Haas-ingenieur Laura Müller, red.), als erkenning voor de bijdrage van vrouwen aan onze sport. Ik ben erg trots dat ik daar deel van uitmaak en ik kan niet wachten om het met eigen ogen te zien. Het wordt een betekenisvol moment.”

