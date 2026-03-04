Het Formule 1-seizoen moet nog beginnen, maar de FIA heeft al voor het eerst ingegrepen. Het bestuursorgaan heeft besloten om voor de Grand Prix van Australië de avondklok te schrappen. Door de spanningen in het Midden-Oosten en de daarop volgende verstoringen in het internationale reisverkeer kunnen verschillende teams niet tijdig Melbourne bereiken. De FIA treedt de renstallen met het besluit nu tegemoet.

De Formule 1 staat aan de vooravond van de eerste race van het 2026-seizoen. De voorbereidingen verlopen echter allesbehalve soepel. Zowel de vracht als het personeel van de verschillende F1-teams kregen namelijk te maken met flinke vertragingen en verstoringen in het internationale reisverkeer. Dit komt door de aanhoudende oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran en het daardoor afgesloten luchtruim in delen van het Midden-Oosten. Vluchten tussen Europa en Australië moesten hierdoor langere routes afleggen, waardoor zowel personeel als onderdelen voor de bolides van de teams later in Melbourne aankwamen.

Opgeschorte avondklokken

Normaliter mogen monteurs in de nachten voor de trainingen vanwege de geldende avondklok niet meer aan de auto’s werken. De FIA besloot echter om deze regels voor het raceweekend in Melbourne op te schorten. Zo krijgen de teams alsnog genoeg tijd om de bolides klaar te maken voor de eerste vrije trainingen.

Het bestuursorgaan informeerde de teams na overleg met de stewards op woensdag van de aangepaste regel, met als reden: “overmacht en de aanhoudende verstoringen van het reis- en vrachtverkeer tijdens de voorbereiding van de Grand Prix van Australië”. De aangepaste avondklok geldt vooralsnog voor de eerste twee periodes voorafgaand aan de eerste vrije trainingen. Deze periodes gaan respectievelijk 42 uur en 18 uur voor VT1 van kracht.

