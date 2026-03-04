Max Verstappen is klaar voor het nieuwe Formule 1-seizoen. De Nederlander kijkt er naar uit om weer te mogen racen aankomend weekend in Australië, waar ook de RB22 een vuurdoop te wachten staat. Verstappen bestempelt het moment waarop de Red Bull-bolide van 2026 voor het eerst een race zal rijden dan ook als de ‘echte test’ voor de gloednieuwe uitdager. Vooral omdat de Oostenrijkse renstal dit jaar ook voor het eerst een eigen ontwikkelde krachtbron naar de grid meeneemt.

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint ook dit jaar traditiegetrouw in Australië. Max Verstappen won in 2023 voor het eerst en laatst de race op het Albert Park Circuit. Of de Nederlander dit weekend dat trucje kan herhalen, is nog de vraag. Ook na de testdagen in Bahrein is er nog veel onduidelijkheid over welke renstal het beste haar huiswerk heeft gedaan voor aankomend seizoen en wat de precieze pikorde gaat zijn voor 2026.

Verstappen kijkt er echter vooral naar uit om weer te gaan racen na de winterstop. “Het is geweldig om weer op het circuit te zijn en aan het seizoen te beginnen. Het voelde als een lange aanloop naar dit moment en het is mooi om eindelijk weer te kunnen racen”, aldus de wereldkampioen in het officiële persbericht.

Dit seizoen gaat zowel het chassis- als het motorreglement compleet op de schop. Daarnaast had Red Bull als extra uitdaging om voor het eerst intern een motor te ontwikkelen. Voor Verstappen was het wel een kippenvelmoment toen de RB22 met de Red Bull Powertrains-krachtbron rondreed in Bahrein. “Het was indrukwekkend om de auto met onze eigen krachtbron zoveel ronden te zien rijden in Bahrein: er waren veel trotse gezichten toen de auto voor het eerst de baan op ging en het team heeft fantastisch werk geleverd”, blikt Verstappen nog even terug. “We hebben veel in de simulator gereden, dus toen de auto eindelijk klaar was om de baan op te gaan, kreeg ik kippenvel.”

Toch wil de Nederlandse coureur nog niet te vroeg juichen. “Nu komt de echte test. Ik weet niet hoe het allemaal zal verlopen in Melbourne, maar we hebben veel geleerd en hard gewerkt om de auto zo goed mogelijk te optimaliseren”, vervolgt Verstappen. “Ik heb natuurlijk veel mooie herinneringen aan deze Grand Prix, vooral aan mijn allereerste Formule 1-race (in 2015, red.) hier. Maar dit jaar wordt een bijzonder spannende uitdaging en ik kijk ernaar uit om te zien hoe het gaat.”

