Oliver Bearman blikt terug op zijn eerste echte gevecht op de baan met Max Verstappen. De coureur stond in 2025 voor het eerst op de grid als voltijdscoureur voor het team van Haas, en kon dankzij zijn negende startplaats meedoen met de top van het veld tijdens de Grand Prix van Mexico. Voor Bearman blijft vooral het moment dat Verstappen in zijn spiegels opdook hem bij: ‘Ik kreeg toen kippenvel’.

Oliver Bearman begint aan zijn tweede seizoen in de Formule 1. De Haas-coureur debuteerde in 2025, en pakte toen als beste resultaat een vierde plek tijdens de GP Mexico. Bearman kon tijdens de Grand Prix op het Autódromo Hermanos Rodríguez voor het eerst echt vechten met onder meer Lewis Hamilton en Max Verstappen. De Brit blikt in de High Performance Podcast terug op het moment dat Verstappen in zijn spiegel opdook.

“Mijn eerste gedachte was: dit is de eerste keer dat ik ga vechten met Lewis, met Max… zelfs met George Russell en Piastri. Met al die coureurs”, herinnert Bearman zich. “Sommigen van hen heb ik zien rijden sinds ik klein was. Max zit namelijk in elke Formule 1-race die ik me kan herinneren. In 2016 was ik elf, dus Max reed er altijd al, en Lewis ook. En nu racete ik met die gasten zij aan zij. Max zat achter me. Ik kreeg kippenvel terwijl ik rondreed met hem in de buurt. Ik dacht: hoe gaaf is dit? Dit is bizar. Deze gast is de beste Formule 1-coureur ooit en hij jaagt op mij. Hij zet me zo onder druk en ik dacht: dit is waar ik voor leef, dit is mijn leven.”

‘Max is nu eenmaal de beste’

Uiteindelijk ging Verstappen ook aan Bearman voorbij, en eindigde hij voor de Haas-coureur op het podium. De Nederlander pakte zo belangrijke punten in zijn titelstrijd met de twee Mclaren-coureurs. Volgens Bearman was het niet verrassend dat hij de wereldkampioen niet achter zich kon houden. “Je weet hoe agressief hij is, je weet dat als je hem ook maar een centimeter te veel ruimte geeft, hij die zal benutten”, vervolgt de jonge Brit. “Hij zal je zelfs de kleinste fout niet vergeven. Het is Max, hij is de beste. Je weet dat hij dat is.”

