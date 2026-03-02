Oud-coureur Martin Brundle ziet Max Verstappen niet in de voetsporen van Fernando Alonso treden, en nog jarenlang in de Formule 1 rijden. Volgens de tegenwoordige analist is er ook geen reden voor de Nederlander om over tien jaar nog in de koningsklasse actief te zijn, gezien onder meer zijn passie voor andere raceklassen. ‘Hij heeft al meer geld dan hij ooit kan uitgegeven, dus dat zal ook niet bepalen of hij ervan geniet of niet’, aldus Brundle.

Hoelang gaat Max Verstappen nog door in de Formule 1? De Nederlander heeft nog tot en met 2028 een contract bij huidige werkgever Red Bull, maar leek tijdens de testdagen in Bahrein even openlijk aan zijn toekomst in de koningsklasse te twijfelen. Aanleiding was zijn ervaring met de gloednieuwe Formule 1-bolides. “Als je alles al hebt gewonnen, dan hoeft dat eigenlijk niet meer. Er zijn nog heel veel andere leuke dingen die ik kan doen en ga doen. Dit helpt niet mee om nog heel lang door te willen gaan”, zei de wereldkampioen toen.

Oud-coureur Martin Brundle voorspelt dat Verstappen niet tot lang na zijn dertigste in de Formule 1 zal blijven. “Hij is zo makkelijk te doorgronden, hij is zo ongefilterd”, vertelt de tegenwoordige analist aan Sky F1. “Hij heeft zoiets van: ‘Ik doe dit niet voor de lange termijn. Ik ben hier niet voor lang. Ik ga niet achter hoge scores in de kampioenschapstabellen aan jagen’. Hij heeft al meer geld dan hij ooit kan uitgeven, dus dat is niet wat zal bepalen of hij ervan geniet of niet. Hij houdt van GT-racen, hij houdt van simracen, hij houdt van allerlei dingen. Dus ik geloof niet dat hij over tien jaar nog steeds actief zal zijn.”

Luxepositie

Verstappen sprak wel al meermaals zijn voornemen uit om zijn F1-carrière bij Red Bull te beëindigen Brundle denkt echter dat de Nederlander ook eventuele kansen bij andere teams in de gaten houdt. “Ik weet zeker dat hij een uitweg heeft als hij die wil,” verwacht Brundle. “Hij zal Ferrari in de gaten houden. Mercedes, die zal hij ook in de gaten houden. Hij heeft een geweldig visitekaartje. Het lijkt erop dat de Red Bull Ford-aandrijving sterk is, heel sterk. Dus ik denk dat Max een afwachtende houding aanneemt. Maar ik denk dat hij zich in de luxueuze positie bevindt dat hij een geniaal talent is en misschien wel het hele veld tot zijn beschikking heeft wanneer hij dat wil.”

