Max Verstappen liet zich tijdens de testdagen in Bahrein kritisch uit voor de nieuwe Formule 1-auto’s. De Nederlander noemde de 2026-bolides zelfs ‘Formule 1-onwaardig’, maar het was niet de eerste keer dat Verstappen kritiek had op de nieuwe auto’s. Al in 2023 waarschuwde hij dat de 2026-uitdagers er ‘behoorlijk slecht’ uitzagen. Volgens vader Jos Verstappen lachte iedereen toen alleen maar om zijn zoon: ‘Ze zeiden dat Max het negatief inzag’, aldus Verstappen.

De Formule 1-teams hebben hun eerste testkilometers met de 2026-bolides erop zitten, maar niet iedere coureur was enthousiast. Zo ontbrak bij Charles Leclerc het rijplezier tijdens zijn eerste rondes in de SF-26, terwijl voor Fernando Alonso onder de nieuwe reglementen de uitdaging ver te zoeken is: ‘Zelfs onze kok kan erin rijden’, stelde de Spanjaard. Max Verstappen was misschien wel de grootste criticaster, en bestempelde het rijden in de 2026-auto’s zelfs als ‘Formule E op steroïden’.

Het was echter niet de eerste keer dat Verstappen zich kritisch uitsprak. In 2023 waarschuwde de Nederlander al dat de auto’s onder het nieuwe reglement er ‘slecht uitzagen’. “Ik heb de gegevens op de simulator gezien en het ziet er naar mijn mening behoorlijk slecht uit”, zei Verstappen toentertijd tijdens de persconferentie in Oostenrijk. “Als je op het rechte stuk van Monza vol gas geeft en 400 of 500 meter voor het einde van het rechte stuk moet terugschakelen, dan is dat volgens mij niet de juiste aanpak.”

‘Iedereen lachte’

Volgens Jos Verstappen, vader van de viervoudig wereldkampioen, lachte iedereen toen alleen maar. “Max had het hier twee of drie jaar geleden al over”, vertelt de tegenwoordige rallycoureur tegen Viaplay. “Hij had bepaalde gegevens gezien, maar iedereen lachte hem toen uit. Ze zeiden: dat Max het negatief inzag en dat soort dingen. Nu de regels er zijn, kan iedereen het zien. Dus zouden ze wat meer naar de coureurs moeten luisteren. Maar dat doen ze niet.”

