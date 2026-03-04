Toto Wolff reist met gemengde gevoelens af naar de allereerste race van het jaar, de GP Australië. Volgens de Oostenrijkse teambaas voelt het namelijk een beetje ‘triviaal om over de sport te praten’, terwijl er oorlog is uitgebroken in het Midden-Oosten. Toch blikt de Mercedes-topman nog wel vooruit op het Grand Prix-weekend, al verwacht hij nog niet dat de langverwachte pikorde tussen de teams voor 2026 daar al komt bovendrijven: ‘Laten we eens kijken hoe het eerste beeld zich ontvouwt’.

Ook Toto Wolff begint dit weekend met zijn team Mercedes aan een spannend nieuw seizoen in de Formule 1. De W17 van de Zilverpijlen zag er tijdens de testdagen in Bahrein veelbelovend uit, al verliepen deze testweken niet vlekkeloos. De Oostenrijker spreekt in zijn voorbeschouwing op de GP Australië dan ook van zowel ‘bemoedigende tekenen’, als aandachtspunten voor de W17 tijdens de eerste testkilometers.

“Dat is de aard van deze sport: elke zwakte is een kans die wacht om benut te worden”, vertelt de Mercedes-teambaas. “De W17 heeft potentieel, maar de stopwatch liegt nooit. Melbourne zal ons de eerste echte indicatie geven van waar we staan.” Wolff verwacht niet na de race op het Albert Park Circuit al meteen te weten waar zijn team staat in de pikorde. “Het zal een paar races duren voordat de competitieve orde zich heeft gestabiliseerd”, voorspelt hij. “Albert Park is een energiezuinig circuit, dus energiebeheer en strategische discipline zullen een belangrijke rol spelen. We staan aan het begin van een nieuw tijdperk voor de sport. Een tijdperk vol kansen. Er is tot nu toe veel gepraat, maar dat kan nu stoppen en we kunnen gaan racen. Laten we eens kijken hoe het eerste beeld zich ontvouwt.”

‘Voelt triviaal om over sport te praten’

Wolff geeft verder toe dat hij wel met gemengde gevoelens afreist naar Melbourne. Volgens de teambaas voelt het ‘trivaal’ om over de autosport te praten, ‘gezien de situatie in het Midden-Oosten’. “We volgen de ontwikkelingen in de regio met bezorgdheid. We hopen dat de bescherming van burgers boven alles blijft staan”, aldus de Oostenrijker. “Bij de geplande bandentest in Bahrein (van Pirelli, red.) waren verschillende Mercedes-teamleden betrokken. Gelukkig hebben die inmiddels veilig het land kunnen verlaten. Gezien de ernst van de situatie heeft het geen zin om te praten over de mogelijke verdere gevolgen voor de F1 in de komende weken. We weten dat de FIA en de F1 de gebeurtenissen zullen blijven volgen en de nodige en juiste beslissingen zullen nemen wanneer dat nodig is.”

De FOM en FIA zeiden eerder al de situatie in het Midden-Oosten in de gaten te houden. Het bestuursorgaan neemt later nog een besluit over de aankomende Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië.

