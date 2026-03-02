De FIA houdt de situatie in het Midden-Oosten nauwlettend in de gaten. Naar aanleiding van de uitgebroken oorlog tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël bestaan er veel vraagtekens over de logistiek van het aanstaande Formule 1-kampioenschap en de geplande races in de Golfstaten. FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem prioriteert de veiligheid van alle betrokkenen, maar kan vooralsnog niets zeggen over eventuele kalenderwijzigingen.

“Als voorzitter van de FIA gaan mijn gedachten uit naar iedereen die is getroffen door de recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten”, schreef Ben Sulayem maandag op sociale media. “We zijn diep bedroefd door het verlies van mensenlevens en staan achter de getroffen families en gemeenschappen. In deze onzekere tijd hopen we op rust, veiligheid en een spoedig herstel. Dialoog en de bescherming van burgers moeten vooropstaan.”

Veiligheid voorop

Hij herhaalde daarbij een eerder statement van de Formule 1, waarin werd benadrukt dat de situatie – met het oog op de komende races in Saoedi-Arabië en Bahrein – scherp wordt gemonitord. “We staan in nauw contact met onze lidclubs, organisatoren, teams en collega’s ter plaatse en volgen de ontwikkelingen op de voet”, aldus Sulayem. “Veiligheid en welzijn zullen leidend zijn bij onze beslissingen over de aankomende evenementen in zowel het WEC- als het Formule 1-kampioenschap. De eenheid binnen onze organisatie is nu belangrijker dan ooit.”

LEES OOK: GP Australië verzekert: 'Oorlog Midden-Oosten heeft geen gevolgen voor openingsrace'

Over aankomende Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië wordt met geen woord gerept, ondanks dat beide landen betrokken zijn geraakt bij het conflict. In het verleden was de Formule 1 al aan kritiek onderhevig omdat er tijdens een vrije training in Saoedi-Arabië een raketaanval had plaatsgevonden in de buurt van het Jeddah Corniche Circuit. Fans vonden het onverantwoord dat de koningsklasse hier geen aandacht aan besteedde.



