De organisatie van de GP van Australië benadrukt dat er geen gevaar dreigt voor de openingsrace, ondanks de spanningen in het Midden-Oosten na de gezamenlijke aanvallen van de VS en Israël op Iran. Door het gesloten luchtruim ontstond grote reischaos, waarbij ook honderden F1-medewerkers en paddockleden hun oorspronkelijke vlucht naar Melbourne geannuleerd zagen worden. Toch zou de impact op het aanstaande raceweekend minimaal blijven.

De Formule 1 temperde afgelopen weekend de zorgen met een officiële verklaring. Voor het kampioenschap zijn de getroffen Golfstaten niet alleen een belangrijke vervoershub; in Bahrein en Saoedi-Arabië worden in april bovendien twee Grands Prix verreden. “Onze volgende drie races zijn in Australië, China en Japan, niet in het Midden-Oosten”, liet FOM weten. “Die races zijn pas over een aantal weken. Zoals altijd houden we dergelijke situaties nauwlettend in de gaten en werken we samen met de relevante autoriteiten.”

‘Weekend verloopt zonder problemen’

Volgens Travis Auld, hoofd van de GP van Australië, zijn inmiddels chartervluchten ingezet om circa vijfhonderd paddockmedewerkers alsnog naar Melbourne te krijgen. Tegenover Channel Nine sprak hij zijn vertrouwen uit in een soepel verloop van het weekend. “De coureurs zullen hier zijn, de ingenieurs zullen hier zijn en de teambazen zullen hier zijn”, verklaarde hij stellig. “Zij hebben prioriteit gekregen. Er zullen dus geen vervangende coureurs nodig zijn, al zijn de omstandigheden in aanloop naar de race uiteraard veranderd.”

LEES OOK: Pirelli last bandentest af door onrust Midden-Oosten, F1 houdt situatie in de gaten

Auld erkent dat flexibiliteit cruciaal is bij een evenement van deze omvang. “Dit is een groots evenement”, vervolgde hij. “Er zijn altijd factoren waarmee je rekening moet houden, plannen die je moet bijstellen en situaties waarin je flexibel moet zijn. Maar dat is ons team nu eenmaal gewend.” Hij sloot af met een geruststellende boodschap: “Alle vracht is gearriveerd en alles is operationeel. We hebben er alle vertrouwen in dat het weekend zonder noemenswaardige problemen zal verlopen.”

Lees hier alles over de GP Australië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.

Deel dit artikel: Delen Twitter Facebook Whatsapp Email

We