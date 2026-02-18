Met de tweede testweek in Bahrein in volle gang, is het nu echt aftellen tot de seizoenstart in Melbourne. Naast de vele testkilometers die alle coureurs op het Bahrain International Circuit moeten maken, hoort bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen ook een nieuwe groepsfoto. De Formule 1 deelde een kijkje achter de schermen van het moment waarop de 22 coureurs bij elkaar kwamen om de foto te nemen.

Het is dit jaar voor het eerst in een decennium dat er 22 coureurs op de grid staan. Sergio Pérez en Valtteri Bottas keren namens nieuwe renstal Cadillac terug naar de koningsklasse. Daarnaast maakt ook Arvid Lindblad voor het team van Racing Bulls zijn debuut in de F1. Genoeg reden dus om een nieuwe groepsfoto te nemen; inmiddels een welbekende traditie voor de koningsklasse aan het begin van de jaar. Dat betekende echter niet dat de foto in een keer genomen kon worden, zoals de zien is in de video op de officiële kanalen van de F1.

Zo was er bij Oliver Bearman verwarring over waar hij precies moest staan, en grapte Lewis Hamilton tegen Carlos Sainz: “We zijn hier te oud voor”. Bekijk de hele video van hoe de groepsfoto dit jaar tot stand kwam hier:

(Foto/credit: F1)

