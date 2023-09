Na de avondrace in Singapore is het komend weekend al weer tijd voor de volgende race: de Grand Prix van Japan. Kan Max Verstappen zich met Red Bull revancheren en de beslissende slag slaan in de jacht op zijn derde wereldtitel? Het wordt, door het tijdverschil van 7 uur met Japan, vroeg opstaan. Bij deze het tijdschema GP Japan, met de Nederlandse aanvangstijden op het circuit van Suzuka.

Tijdschema GP Japan

Vrijdag 22 september

Eerste vrije training: 4.30-5.30 uur

Tweede vrije training: 8.00-9.00 uur

Zaterdag 23 september

Derde vrije training: 4.30-5.30 uur

Kwalificatie: 8.00-9.00 uur

Zondag 24 september

Race: 7.00 uur

