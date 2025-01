Ook Lando Norris heeft gereageerd op het verdwijnen van de Dutch GP. De McLaren-coureur vindt het jammer dat de Formule 1 in 2026 voor het laatst naar Zandvoort afreist, omdat het één van de Grand Prix-weekenden is waar de Brit het meest van geniet. “Ook al zijn alle fans er voor Max”, voegt Norris er grappend aan toe.

Begin december maakte de organisatie achter de Dutch GP bekend dat de Nederlandse race in 2026 voor het laatst op de Formule 1-kalender staat. Hoewel TT-circuit Assen-bestuursvoorzitter Arjan Bos aangaf dat zijn circuit er zeker voor openstaat om, als de mogelijkheid zich aandient, het stokje van Zandvoort over te nemen, lijkt het er voorlopig op dat de Grand Prix helemaal uit Nederland verdwijnt.

LEES OOK: Lando Norris: ‘Laat Verstappen gewoon die 20 miljoen betalen voor Dutch GP’

Lando Norris vindt het in ieder geval jammer dat de Formule 1 over twee jaar niet meer naar Zandvoort afreist. “Ik geniet er natuurlijk van, we hebben een geweldige race gehad. Het is altijd een heel leuk weekend voor mij. Het zijn een paar van de meest gepassioneerde en opwindende fans, zou ik zeggen, van het hele seizoen”, vertelt de McLaren-coureur.

‘Meest van geniet’

De McLaren-coureur pakte afgelopen zomer nog de zege op het circuit in de duinen, maar keek ook in de jaren daarvoor altijd al uit naar het Nederlandse Grand Prix-weekend. “Het is een van de evenementen waar ik echt het meest van geniet, ook al zijn alle fans er voor Max. Een goede sfeer. Goede muziek, het is druk, het is rumoerig, ik geniet ervan. Het staat zeker een stuk hoger op mijn lijst dan veel andere races. Dus het verbaast me waarom het (contract, red.) niet verder is verlengd, maar ik ken niet alle redeneringen.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)