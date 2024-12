Lando Norris – die de laatste editie van de Dutch GP op Zandvoort wist te winnen – weet inmiddels dat het thuiscircuit van Max Verstappen over twee jaar van de kalender verdwijnt. Woensdag werd bekend dat de organisatie na 2026 geen races meer zal organiseren. Een gemis voor de Nederlandse autosportfans, al heeft Lando Norris misschien dé oplossing bedacht.

Volgens circuitdirecteur Robert van Overdijk wil de Nederlandse GP stoppen op een hoogtepunt. Wachten tot het animo uiteindelijk afneemt, zou niet passen bij het evenement. In samenspraak met de FOM komt er in 2026 nog één laatste editie, inclusief een sprintrace op zaterdag. Waarschijnlijk speelt ook het kostenplaatje een belangrijke rol – de kosten voor een Grand Prix rijzen de pan uit, en de Dutch GP op Zandvoort wordt altijd privaat gefinancierd.

Lando Norris is ook fan van het Oranjefeest én de Nederlandse fans. Bovendien won hij dit jaar de vierde editie van de ‘moderne’ GP van Nederland. In 2021 keerde Zandvoort, na zesendertig jaar, weer terug op de kalender. De Britse coureur heeft inmiddels een oplossing bedacht waarmee het circuit na 2026 toch op de kalender kan blijven staan. “Laat Max Verstappen gewoon die twintig miljoen betalen voor de Dutch GP”, grapte Norris tegenover de media in Abu Dhabi.

