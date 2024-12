Het is officieel: na 2026 verdwijnt de Grand Prix van Zandvoort van de Formule 1-kalender. Het nieuws kwam gisteren naar buiten en zorgde direct voor teleurstelling bij onder andere de fans en coureurs. Voor velen was de terugkeer van de race in 2021 een hoogtepunt, mede dankzij de unieke sfeer en de onmiskenbare steun voor Max Verstappen.

Verstappen: ‘Trots op wat ze hebben bereikt’

Verstappen reageerde tijdens de persconferentie op het nieuws en gaf aan dat hij het jammer vindt dat de Nederlandse GP geen vervolg krijgt na 2026. “Ik ben verdrietig dat het stopt,” zei de Nederlander. “Ik ben trots op wat ze hebben neergezet. Toen ik begon in de Formule 1 had ik nooit verwacht daar te racen, dus het was geweldig dat het toch gebeurde.”

De viervoudig wereldkampioen sprak ook zijn respect uit voor de organisatie. “Ze mogen trots zijn op wat ze hebben bereikt. Het was altijd bijzonder om de fans daar te zien en hun steun te voelen. Ik kijk uit naar de laatste editie, vooral omdat er dan ook een sprintrace wordt verreden.”

Vertrouwen richting Abu Dhabi

Tijdens dezelfde persconferentie blikte Verstappen vooruit op de seizoensfinale in Abu Dhabi, waar hij opnieuw favoriet is voor de winst. De recente overwinning in Qatar gaf hem extra vertrouwen, ondanks de grote verschillen tussen de twee circuits. “Abu Dhabi is natuurlijk heel anders,” legde Verstappen uit. “Maar zoals je in Qatar zag: zelfs als je het weekend niet goed begint, kun je competitief zijn. De kwalificatie daar verraste ons positief, en Abu Dhabi is ons in het verleden goed gezind geweest.” Of hij wint of niet, Verstappen blijft nuchter: “Het zal weinig veranderen aan hoe we de winter in zullen gaan. Maar we gaan natuurlijk ons best doen om het seizoen sterk af te sluiten.”

