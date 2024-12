Lewis Hamilton noemt het ‘verdrietig’ dat de Dutch Grand Prix in Zandvoort na 2026 van de Formule 1-kalender verdwijnt. De Engelsman baalt, omdat daarmee een iconisch circuit verdwijnt “met een geweldige schare fans.”

De coureur van Mercedes zei dat donderdag in aanloop naar de Grand Prix van Abu Dhabi. “Het is heel jammer dat we Zandvoort kwijtraken, kijk alleen al naar het publiek daar de afgelopen jaren. Dat was ongelooflijk. Er zijn zoveel fans daar elk jaar, natuurlijk vanwege Max Verstappen. Maar dat is waardevol, fans maken namelijk de sport tot wat het is.”

Dat laatste bijzondere aspect van Zandvoort mist Hamilton op andere circuits nog vaak. “En ik hoef geen namen te noemen, maar er zijn ook genoeg Grands Prix zonder dat soort uitbundige fans. Maar die circuits blijven wel op de kalender. Natuurlijk snap ik dat het zakelijk goed moet gaan met een race, maar we moeten ook oog houden voor het erfgoed van onze sport.”

