Lewis Hamilton zegt meer bezig te zijn met de veranderingen achter de schermen dan met de belangrijke upgrades die Ferrari introduceert. De zevenvoudig wereldkampioen werd dit jaar met veel bombarie naar de Scuderia gehaald, maar tot nu toe ontbreken de nodige resultaten. Na elf Grands Prix en slechts één sprintzege in Shanghai lijkt de 40-jarige Brit zijn focus te verleggen naar het opbouwen van een sterke basis voor 2026.

In vergelijking met de competitiviteit van vorig jaar – toen Ferrari liefst vijf Grands Prix won – heeft het team in 2025 een stap teruggezet. Tot dusver behaalde Ferrari slechts drie podiumplaatsen, allemaal op naam van Charles Leclerc. Nieuwkomer Lewis Hamilton, die zich meermaals onwennig toonde achter het stuur van zijn rode bolide, kwam niet verder dan een vierde plek – zijn opvallende prestaties in de sprintraces daargelaten.

Tijdens het aankomende raceweekend in Oostenrijk introduceert het team een belangrijke upgrade. Ferrari hoopt de prestaties van de SF-25 wat op te krikken. Het meest in het oog springende wapenfeit? Een gloednieuwe vloer. “Het team heeft hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe vloer”, lichtte Hamilton toe via de officiële kanalen van de Formule 1. “Ik weet echt niet welke stap we hiermee kunnen zetten, maar dat zullen we snel genoeg ontdekken.”

Focus op 2026

Hamilton gaf aan persoonlijk meer gefocust te zijn op de ontwikkelingen achter de schermen. De Brit hoopt een solide fundament te leggen voor 2026, wanneer de nieuwe technische reglementen mogelijk in Ferrari’s voordeel zullen uitpakken. “Ik concentreer me meer op veranderingen in de achtergrond”, aldus Hamilton. “Fundamentele zaken die we moeten aanpakken om er in 2026 beter voor te staan. Natuurlijk wil je altijd upgrades, dus ik ben dankbaar voor elke verbetering – groot of klein. Wat ik bedoel te zeggen is: verwacht geen enorme veranderingen.”

LEES OOK: Tegenslag voor Verstappen, vaste race-ingenieur Gianpiero Lambiase niet in Oostenrijk

“Hopelijk ontdekken we iets onverwachts, maar nogmaals, we weten het niet zeker. Dit weekend zullen we zien waar we staan,” besloot hij realistisch. “Hopelijk is het een stap in de goede richting.” Teamgenoot Charles Leclerc hoopt dat de upgrade zorgt voor een algemene toename in downforce. “We hebben problemen – daar zijn we ons van bewust – en we proberen die aan te pakken”, legde hij op zijn beurt uit. “In de langzame bochten zijn we tot nu toe erg zwak geweest. Gaan we proberen onze prestaties bij lage snelheden te verbeteren? Ja. Is er een specifieke zwakte? Eerlijk gezegd denk ik van niet. We missen gewoon de algehele downforce die je op lage snelheid nodig hebt. Laten we afwachten of het dit weekend beter gaat.”

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.