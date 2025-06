Slecht nieuws voor Max Verstappen! De Nederlander moet het tijdens het aankomende raceweekend in Oostenrijk stellen zonder zijn vaste race-ingenieur, Gianpiero Lambiase. Vanwege privéomstandigheden is de Brits-Italiaanse ingenieur – tevens de rechterhand van Red Bulls topcoureur – niet afgereisd naar Spielberg. Het is de eerste keer dat Verstappen het zonder Lambiase moet doen.

In de carrière van Max Verstappen is Gianpiero Lambiase een vaste waarde. Sinds 2016 is hij steevast degene die hem vanaf de pitmuur begeleidt en van instructies voorziet. In het verleden oogstte het duo geregeld lof voor de feilloze manier waarop zij samenwerken. Lambiase speelt dan ook een belangrijke rol, niet alleen voor Verstappen, maar ook binnen het team van Red Bull. Sinds kort is hij bovendien actief als Head of Racing bij de Oostenrijkse renstal. De Telegraaf meldt dat Verstappen het nu één keer zonder Lambiase moet doen.

Naar verwachting is Lambiase tijdens de Britse GP op Silverstone weer van de partij. In Oostenrijk wordt hij vervangen door Simon Rennie, eveneens een ervaren race-ingenieur. De Brit werkte jarenlang samen met voormalig Red Bull-coureur Daniel Ricciardo. Toen de goedlachse Australiër het team na het seizoen van 2018 verliet, kreeg Rennie op eigen verzoek een nieuwe rol binnen de Red Bull-gelederen, waarna hij aan de slag ging in de fabriek in Milton Keynes.

