Max Verstappen staat derde in het WK-klassement, maar volgens hem is dat allesbehalve vanzelfsprekend. In een seizoen waarin Red Bull zijn dominante vorm van eerdere jaren kwijt lijkt te zijn, spreekt de Nederlander opvallend open over de beperkingen van zijn team en de onzekere toekomst.

Hoe realistisch is het dat Red Bull dit seizoen het tij nog kan keren? Verstappen is er eerlijk over tijdens de mediasessie op de Red Bull Ring: “Met de huidige stand van zaken? Niet heel realistisch. Het is eigenlijk een wonder dat ik derde sta in het kampioenschap.”

Over een eventueel vertrek bij het team laat hij zich nog niet uit. “Ik wil me eerst focussen op de stappen die we nog kunnen zetten. Volgend jaar is altijd nog een vraagteken. Daar heeft dit seizoen geen invloed op.”

Daarnaast is het nog maar de vraag welk team er in 2026 na de grote reglementswijziging als sterkste uit de bus komt, weet ook Verstappen: “Bij het vorige reglement had Mercedes het goed voor elkaar, en wij konden dat pas in het laatste jaar omdraaien. Met het huidige reglement begonnen wij juist sterk, maar is McLaren ons nu voorbijgegaan.”

Wat de toekomst brengt, weet niemand, ook Verstappen niet. “Iemand die het nu goed voor elkaar heeft, heeft het niet per se volgend jaar goed voor elkaar.”

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.