Max Verstappen en zijn collega’s schitteren inmiddels op witte doek, samen met Brad Pitt, wiens langverwachte film F1 deze week de wereldwijde première kent. In gesprek met regisseur Joseph Kosinski: “Een hele dag rijden met Lewis Hamilton als instructeur: zoiets vergeet je nooit meer.”

Hij ploft in zijn stoel, leunt eens achterover en knikt bijna verlegen hallo. Van het stereotiepe Hollywoord-regisseur is geen sprake, alle vooroordelen gaan meteen overboord. Want hier zit geen schreeuwende man van middelbare leeftijd met een pet en zonnebril op, ook niet met een megafoon in zijn hand en al helemaal niet in zo’n typische regisseursstoel, zo’n klapding met in kapitalen DIRECTOR op de achterkant. Nee, niets van dit alles.

Wie hier wel zit, letterlijk en figuurlijk op de praatstoel om te vertellen over de film F1? Joseph Kosiniski. Een geëngageerd vakman, zo blijkt. Een regisseur ook met een mooi cv (onder meer Top Gun: Maverick) en vooral een man die met een onmiskenbare mix van liefde en passie praat over Formule 1. “We hebben écht geprobeerd met onze film de sport recht te doen. Want dat verdient Formule 1.”

Waardering

Kosinski zegt het op een toon die als oprecht en respectvol kan worden getypeerd. De waardering is van zijn gezicht te scheppen als hij spreekt over Formule 1. Waardering voor coureurs, teams, monteurs en ieder ander in de sport waar hij naar eigen zeggen zijn hart aan heeft verpand. De sport ook waarin hij zich vanaf de eerste minuut van de opnames welkom voelde. En waarin de hele crew, niet in de laatste plaats hoofdrolspeler Brad Pitt, lang en vaak ongebreidelde toegang toe had.

“Een sport waarvan we min of meer als elfde team in de paddock, in de pits en op het circuit deel van mochten uitmaken”, stelt Kosinski. “Natuurlijk niet écht, maar de hoeveelheid toegang, hulp en mogelijkheden die we kregen van iedereen in de Formule 1 is werkelijk hartverwarmend.”

En: broodnodig, om het zo goed mogelijk te kunnen doen. Want laten we eerlijk zijn: films over autosport in het algemeen en Formule 1 in het bijzonder blonken de afgelopen decennia niet uit in kwaliteit, realisme, amusementswaarde of een combinatie van dat alles. Er was Kosinski, Pitt, producent Jerry Bruckheimer en Formule 1-liefhebbers binnen de crew dan ook oprecht veel aan gelegen F1 tot een succes te maken. Geen middel, zowel praktisch als financieel, werd daarvoor geschuwd.

Lewis Hamilton, Joseph Kosinski, Peter Bonnington en Brad Pitt overleggen tijdens de opnames van de film F1 in Abu Dhabi, december 2024. Foto: Getty Images

De film zelf kent niet alleen een typisch Amerikaans feel-good verhaal, maar ook hele bijzondere techniek, een indrukwekkende verzameling camerashots en natuurlijk optredens van de echte coureurs. Ook in echte gevechten met Pitt bijvoorbeeld of bij podiumceremonies. Maar hoe doe je zoiets? Kosinski biedt een inkijk, zonder overigens te willen verraden hoeveel budget er met de film was gemoeid. Bedragen als 300 miljoen dollar verwijst hij overigens naar het spreekwoordelijke rijk der fabelen.

Wat vooraf ging (1)

Het is december 2021 als een illuster gezelschap zich ergens in Los Angeles verzamelt. Onder anderen Pitt en Kosinski zijn er, maar ook Bruckheimer. De bekende filmproducent (Pirates of the Carribean, Armaggedon, Top Gun, Beverly Hills Cop en meer) ziet wel brood in een Formule 1-film. De filmstudio’s ook: een bieding is aanstaande. Enigszins verrassend komt Apple als winnaar uit de bus: dat bedrijf heeft naar verluidt 130 tot 140 miljoen dollar over voor het uitwerken en verfilmen van het idee.

Ruim anderhalf jaar later, in de zomer van 2023, starten de opnames op het circuit van Silverstone; de Britse Grand Prix vormt de eerste van een hele reeks wedstrijden waarin diverse scenes op en naast de baan worden geschoten. Temidden van publiek, teams, andere coureurs en zelfs temidden van sessies en de races zelfs. “We zijn begonnen”, zegt Kosinski, breed grijnzend in de paddock.

Weer een jaar later wordt bekend dat het gerenommeerde bedrijf Warner Bros. de filmdistributie wereldwijd voor zijn rekening gaat nemen. En de titel van de film? Die ziet in juli 2024 het levenslicht: F1.

Op het circuit

Gemakkelijk is het niet, zo blijkt de afgelopen anderhalf jaar, de film op te nemen. Een film an sich is al een rondreizend circuit. En de Formule 1 als sport ook. Het is voor de filmmakers een extra uitdaging. “Maar we klagen niet, we kregen alle medewerking”, kijkt Kosinski ruim een jaar na het begin van de opnames terug. Die zijn niet alleen in Silverstone geweest, ook op circuits van onder meer Zandvoort, Boedapest en Las Vegas. De regisseur biedt een inkijk in het reilen en zeilen van de opnamedagen.

“We konden natuurlijk niet tijdens een echte race filmen, wel daarvoor en daarna. Of na een vrije training. Dan kregen we tijdspannes van de organisatie van tien tot vijftien minuten. Als de training dan op z’n einde liep, zaten Brad en Damson als acteurs al ingesnoerd en ingepakt klaar in de auto’s. Helmen op, draaiende motor, opgewarmde banden. Zodat we meteen de baan op konden. Dan deden we drie takes in tien minuten, waar je normaliter soms een hele dag mee bezig zou zijn op een gewone set met meer tijd.”

En dat voor het oog van soms honderdduizend toeschouwers op de baan, ook zonder dat die soms doorhadden wat zich voor hun ogen afspeelde. Kosinski: “En wij ondertussen met 24 tot 30 camera’s alles filmen, vanuit allerlei hoeken en op allerlei manieren. Snelle, intense shots. En dan ook nog scenes draaien voor aanvang van races op erna op het podium.” Of, zo zal in de film te zien zijn, in gevecht met bolides van echte coureurs zoals Charles Leclerc of George Russell die dan speciaal daarvoor nog instapten om wat rondes te rijden.

Kosinski: “Uiteindelijk werkten ook wij als filmmakers met z’n allen tijdens zo’n raceweekend geheel op adrenaline. Net als de coureurs. Dat kun je niet spelen, het was echt. Hopelijk ervaren de mensen dat ook als ze de film zien.”

Wat vooraf ging (2)

Extra bijzonder is de rol van Hamilton, niet alleen op het witte doek, maar ook daarnaast. Kosinski besluit enkele jaren geleden de stoute schoenen aan te trekken. “Een van de eerste dingen die ik deed voor deze film, was het via-via benaderen van Lewis Hamilton. Ik vroeg hem om mee te doen, om partner te worden van de film. Om ons te helpen dus, puur inhoudelijk: hij weet als zevenvoudig kampioen natuurlijk alles van de sport. Hij stond ervoor open en stelde me vervolgens ook voor aan Toto Wolff. Die heeft ons ook veel geholpen met Mercedes.”

Het was Wolff die bijvoorbeeld een groot aandeel had in de auto’s die voor de film worden gebruikt. “We hebben op zijn aanraden zes Formule 2-auto’s aangeschaft, echte racewagens dus. En we hebben daar aan gewerkt met engineers en monteurs van het Formule 1-team van Mercedes.”

Die bouwden de bolides om tot F1-waardige auto’s, althans qua buitenkant. Filmtechnici zorgden vervolgens voor alle (tientallen) camera’s, microfoontjes en andere onderdelen op de wagens om een volgens de regisseur zo realistisch mogelijke ervaring te bieden aan de kijkers.

“En”, stelt Kosinski, “we wilden wel dat het echte racewagens bleven. Dus moesten we een middenweg vinden om de auto’s sterk genoeg te maken voor het dragen van al onze camera-apparatuur en andere technische zaken. En dan zodanig dat er ook nog echt hard gereden kon worden. Met een écht rijdende Brad Pitt in de cockpit.”

Op sommige momenten werd gebruikt gemaakt van stuntmensen, van zogeheten ‘body doubles’. Niet achter het stuur, aldus de regisseur: “Elke keer als je Brad Pitt of Damson Idris in de auto ziet zitten, is dat echt: zíj hebben zelf gereden, in echte auto’s, op echte F1-circuits. En dat is heel gaaf.”

Terug naar die rol van Hamilton. Niet alleen advies of netwerk kwam van pas, ook zijn rijvaardigheid. Want ‘even’ instappen in een F2-auto doe je niet zomaar, helemaal niet als je er als acteur niet aan gewend bent. Kosinski knikt. “En daarom hebben we maandenlang getraind. Of beter gezegd: de acteurs.” Lachend: “Ik mocht ook een dagje meedoen en rijden. Het was geweldig, Brad, Lewis en ik waren met z’n drieën op het circuit van Silverstone. De hele dag rijden in sportscars, met een zevenvoudig wereldkampioen als Lewis Hamilton als je instructeur: zoiets vergeet je nooit meer.”

Maar los van leuk en bijzonder was het voor de regisseur ook een absolute noodzaak. “Als Brad niet zelf kon rijden, zou het in mijn beleving niet werken. Gelukkig concludeerde Lewis al snel dat Brad er feeling voor had. Of dat van nature in Brad zit, of waar hij dat vandaan haalt, geen idee. Hij rijdt ook motor, misschien helpt dat. Maar ik was hoe dan ook blij, want dit maakt de film mooier en authentieker.”

En of het mee- of tegenviel, kan alleen de acteur zelf vertellen. Hoewel? Kosinski, met een veelzeggende glimlach: “Brad was tijdens het rijden niet aan het acteren, hij probeerde oprecht die auto op de baan te houden…”

Kaskraker

Of dat gelukt is en hoe, zal blijken in de uiteindelijke film zoals die in de bioscopen wereldwijd verschijnt (zie kader). Natuurlijk hopen Kosinski, Bruckheimer, Pitt en alle andere betrokkenen dat de film een kaskraker van heb-ik-jou-daar wordt. Ook binnen de Formule 1 is die hoop er; het is niet voor niks dat alle mogelijkheden werden geboden F1 tot een succes te maken.

Ook op muziek, bijzonder belangrijk voor films, werd flink ingezet. De wereldberoemde Hans Zimmer nam de soundtrack voor zijn rekening, met meeslepende en spannende muziek zoals je dat van ‘Hollywoord’ mag verwachten. Eerder was Zimmer al verantwoordelijk voor de filmmuziek van tientallen kaskrakers.

Voor de populariteit van de sport zal het misschien niet eens zoveel doen; het ‘Netflix-effect’ is nauwelijks te overtreffen. Laat nu juist dat, namelijk het succes van de meerjarige documentairereeks Drive To Survive, een bron van inspiratie zijn geweest voor Kosinski.

“Het mooie van die serie vind ik bijvoorbeeld hoe je als kijker wordt meegenomen in hoe het er bij kleinere teams aan toe gaat. In plaats van alleen te zien hoe het is bij Ferrari, Mercedes of Red Bull. Juist een klein team dat succes probeert te behalen, als underdog, dat heeft me mede aangezet tot dit project. Inspirerend vind ik zoiets. En ik kan ervan genieten; de mensen hopelijk ook, maar dan van deze film.”

