Om te testen of Brad Pitt geschikt was om in de film F1 zélf een racewagen te besturen, kreeg de acteur een training van Lewis Hamilton. Regisseur Joseph Kosinski laat dat weten in een vraaggesprek over de Formule 1-film die eind juni in première gaat. “Gelukkig concludeerde Lewis al snel dat Brad er feeling voor had.”

Ter ere van het verschijnen van een nieuwe, uitgebreidere trailer van de Formule 1-film doet Kosinki desgevraagd een boekje open over de voorbereidingen van onder anderen Pitt en collega-acteur Damson Idris. Om de film geloofwaardig te maken, wilde Kosinki dat het duo zelf de wagens bestuurde. “Als iemand als Brad niet zelf kon rijden, zou het in mijn beleving niet werken.”

Omdat Kosinski voor het maken van de film al contact had gelegd met Hamilton – hij is medeproducent – was het de zevenvoudig wereldkampioen die Pitt begeleidde. “Brad heeft uiteindelijk maandenlang getraind. En de eerste dag was meteen met Lewis, dat herinner ik me nog goed. Het was geweldig, Brad, Lewis en ik waren met z’n drieën op het circuit. De hele dag rijden in sportscars, met Lewis Hamilton als rij-instructeur: zoiets vergeet je natuurlijk nooit meer.”

Zes F2-wagens

Voor de productie van de film, met daarin een hoofdrol voor Pitt als coureur Sonny Hayes, kochten Kosinski en consorten zes Formule 2-wagens. Het Formule 1-team van Mercedes bouwde die om tot F1-waardige bolides, althans qua buitenkant. Filmtechnici zorgden vervolgens voor alle camera’s, microfoontjes en andere onderdelen op de wagens om een volgens de regisseur zo realistisch mogelijke ervaring te bieden aan de kijkers. Die krijgen dus bovendien een écht rijdende Pitt te zien.

“Gelukkig concludeerde Lewis al snel dat Brad feeling heeft voor het besturen van een racewagen”, aldus Kosinski. “Of dat van nature in Brad zit, of waar hij dat vandaan haalt, geen idee. Brad rijdt ook motor, misschien helpt dat. Maar ik was blij, want hij kon daardoor dus zelf rijden en dat maakt de film mooier en authentieker.” Grijnzend: “Brad is tijdens het rijden ook niet aan het acteren, hij probeert oprecht die auto op de baan te houden. Zoiets kun je niet faken.”

De nieuwe trailer voor F1, de Formule 1-film met onder anderen Brad Pitt en Lewis Hamilton:



