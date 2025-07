De langverwachte Formule 1-film met Brad Pitt heeft bijzonder goed gepresteerd tijdens zijn bioscoopdebuut. F1: The Movie bracht wereldwijd maar liefst 144 miljoen dollar in het laatje tijdens het openingsweekend – een record voor een film met Pitt in de hoofdrol. De opbrengst in het eerste weekend is doorgaans een belangrijke graadmeter voor het latere succes van een dergelijke blockbuster.

De film ging op vrijdag 27 juni wereldwijd in première, strategisch getimed vlak voor de GP van Oostenrijk. Met name in Noord-Amerika kende F1: The Movie een bijzonder sterke start. Alleen daar al leverde de bioscooprelease 55,6 miljoen dollar op. Internationaal kwam daar nog eens 88,4 miljoen dollar bij. In landen als het Verenigd Koninkrijk (9,2 miljoen), China (9 miljoen), Mexico (6,7 miljoen) en Frankrijk (5,4 miljoen) was de film zelfs de best presterende titel van het weekend.

Hoge kosten

De commerciële start overtrof alle verwachtingen, zeker gezien het feit dat F1: The Movie een relatief nichethema behandelt. De film draait rond het fictieve APX GP-team en combineert Hollywood-glamour met de intense realiteit van de Formule 1. Met een productiebudget van zo’n 200 à 300 miljoen dollar en een marketingcampagne van nog eens 175 miljoen dollar mikten producent Jerry Bruckheimer en filmstudio Apple wel op een wereldwijde hit.

Toch draait het bij deze kaskraker niet alleen om de bioscoopomzet. Apple gebruikt de film ook als troefkaart om later abonnees naar zijn streamingdienst Apple TV+ te trekken. Bovendien zijn de kosten deels gedrukt dankzij slimme sponsorovereenkomsten. Zo maakt het fictieve APX GP-team gebruik van diverse prominente sponsoren uit de echte wereld. De Formule 1 zelf, dat met F1: The Movie een krachtig visitekaartje heeft gekregen, heeft bovendien ook een aandeel in het project.

