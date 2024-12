De Dutch GP op het circuit van Zandvoort verdwijnt na 2026 alsnog definitief van de F1-kalender. De organisatie van het evenement heeft laten weten op het hoogtepunt te willen stoppen. Opmerkelijk, omdat er eerder een principe-akkoord lag met FOM om te gaan rouleren met drie andere races op de kalender, te weten Spa-Francorchamps, Barcelona en Imola. De voorwaarden bleken bij nader inzien echter niet interessant genoeg.

Het besluit om te gaan stoppen is genomen na langdurige onderhandelingen met Formula One Management. “Er lagen diverse opties op tafel om door te gaan”, benadrukte Dutch GP-directeur Robert van Overdijk tegenover de NOS. “We konden rouleren met andere circuits, er waren ook mogelijkheden om jaarlijks door te gaan. We hebben heel veel afwegingen gemaakt en dit is de uitkomst. Uiteindelijk is het ónze keuze. Misschien is de F1-top verrast, maar ze respecteren en snappen ons zeker. Ze weten hoe wij moeten werken.”

‘Krachtig besluit’

De Dutch GP wordt privaat gefinancierd. Van Overdijk spreekt zelf van een krachtig besluit. “Je zou misschien zeggen: als het succesvol is, ga je toch gewoon door? Maar het is een boodschap vanuit kracht. We gaan eruit met een knal. Natuurlijk geeft het ook een weemoedig gevoel, maar we zijn vooral trots.”

Het besluit is onomkeerbaar. Hij ontkent dat dit een manier zou kunnen zijn om alsnog voldoende financiële steun te vergaren om door te kunnen gaan. “We stoppen definitief.”

