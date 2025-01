Welke Grands Prix zijn het meest betaalbaar om bij te wonen in 2025? En welke races juist niet? Een nieuwe studie deed onderzoek naar deze vraag, en concludeerde dat de Grand Prix op Suzuka het meest betaalbare raceweekend is. Voor de Grand Prix van Monaco mogen fans hun portemonnee het meest trekken, maar waar staat Zandvoort?

De nieuwe studie, uitgevoerd door SlotsUp, keek niet alleen naar de ticketprijzen voor de races zelf, maar ook naar hotelkosten en de betaalbaarheid van de omgeving. De Japanse race op Suzuka kwam als goedkoopste raceweekend van 2025 uit de bus rollen. Een ticket voor de GP Japan kost gemiddeld €185 voor het hele weekend. In totaal ben je gemiddeld rond de €384,68 per persoon kwijt, zonder vliegkosten, om het raceweekend op Suzuka bij te wonen.

LEES OOK: België zet circuit Spa-Francorchamps op twee euromunt

De Japanse race wordt gevolgd door de GP China, gemiddeld €465,98 per persoon, en de GP Bahrein, gemiddeld €537,85. De Grands Prix van de Verenigde Staten, Spanje, Australië, Italië, Brazilië, Groot-Brittannië en België maken de top-tien compleet. Voor België, op nummer tien van de goedkoopste raceweekenden, is een bezoeker gemiddeld €888,58 kwijt.

LEES OOK: F1 gaat samenwerken met Gordon Ramsay: ‘De F1 is als een professionele keuken’

Aan de andere kant van het spectrum is de Grand Prix van Monaco de duurste race om heen te gaan. De gemiddelde kosten voor een ticket, voor het hele weekend, liggen rond de €1313, en in totaal kan een bezoeker rond de €2971,21 neerleggen. De Grand Prix van het prinsdom wordt op een flinke afstand gevolgd door het op één na duurste raceweekend, de GP Miami. Daar is een fan gemiddeld €1497,18 kwijt. De GP Imola maakt, met gemiddeld €1165,75, de top-drie compleet.

Zandvoort

Maar waar staat de Dutch GP op Zandvoort? De race in de duinen staat op nummer negen van de top-tien duurste raceweekenden. Volgens het onderzoek mag een bezoeker van het Nederlandse Grand Prix-weekend gemiddeld €920,06 betalen. De Grands Prix van Singapore, Oostenrijk, Hongarije, Mexico, Abu Dhabi zijn nog duurder dan het Nederlandse raceweekend. De Grand Prix van Canada maakt de top-tien compleet.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)