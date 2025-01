Formule 1-bezoekers die ook wel van een lekker hapje eten houden, mogen in 2025 hun handen dichtknijpen. De koningsklasse gaat namelijk een samenwerking aan met Britse chef-kok Gordon Ramsay. De Michelin-chef zal tijdens tien races in het aankomende seizoen fans in de paddock van een ‘culinaire ervaring van wereldklasse’ voorzien.

De culinaire ervaring van Ramsay vindt plaats in de F1 Garage, onderdeel van de premium horeca in de paddock. De Britse chef zal, samen met zijn team, tijdens elk van de tien races een menu samenstellen gebaseerd op de locatie van de Grand Prix. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van lokale ingrediënten. Ramsay’s F1 Garage zal bij de Grands Prix van Miami, Monaco, Canada, Groot-Brittannië, Italië, de VS, Mexico, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi aanwezig zijn. Vorig jaar was de pilot voor het project tijdens de Grand Prix van Las Vegas.

‘F1 is als een keuken’

“Mijn passie voor de Formule 1 is algemeen bekend, maar het is de complexiteit en het tempo van de auto’s en het talent van de vele mensen die ze bouwen en besturen, dat me zo aanspreekt”, reageert Ramsay enthousiast op de aangekondigde samenwerking. “In veel opzichten is de Formule 1 als een professionele keuken, dus dit is de perfecte samenwerking voor ons en onze groeiende internationale restaurantgroep.”

Ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali kijkt ernaar uit om Ramsay in de paddock te verwelkomen vanaf de GP Miami. “Onze visie is om Formule 1-horeca van wereldklasse te kunnen aanbieden middels een unieke reis niet alleen op de baan, maar ook op tafel”, legt de Italiaan uit. “We kunnen niet wachten om deze samenwerking, speciaal opgedragen aan onze gasten, te beginnen.”

