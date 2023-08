Via de rubriek Startnummers vertellen we in de zomerstop elke dag een bijzonder verhaal over een iconisch nummer uit de Formule 1: van 0 tot 99 of ergens daartussen. Vandaag: nummer 27, het startnummer dat de harten van veel Ferrari-fans nog altijd sneller doet kloppen.

Tegenwoordig rijdt Nico Hülkenberg met dit nummer, maar in het verleden was dit hét nummer van de legendarische Gilles Villeneuve. De Canadees kwam op 8 mei 1982 op het circuit van Zolder tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van België om het leven. Decennia later wordt hij echter nog altijd gezien en herinnerd als één van de beste en meest aansprekende Ferrari-coureurs ooit, vanwege zijn aanvallende rijstijl en de manier waarop hij boven de kwaliteiten van zijn auto kon uitstijgen. Als eerbetoon reed de Italiaanse stal nog vele jaren met dit nummer rond.

Circuit Gilles Villeneuve

Tijdens de Grand Prix van Canada volgt misschien nog wel het mooiste eerbetoon. Jean Alesi wint zijn eerste race, tot vreugde van de zeer Ferrari-minded Canadese fans in Montréal, die al de baan op rennen terwijl een aantal deelnemers de laatste ronde nog moet afmaken. Alesi viert dan ook al feest en kan de fans goed begrijpen: “Ik reed met een Ferrari met nummer 27, de auto van Gilles Villeneuve. Om in zijn land, op het naar hem vernoemde circuit in die auto mijn eerste race te winnen, betekent heel veel.”

(c) Motorsport Images – Jean Alesi op weg naar zijn overwinning tijdens de GP van Canada in 1995

Lees hier de verhalen achter de andere startnummers

Een oordeel over de eerste seizoenshelft, nagenieten van de Grand Prix van België en meer: de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine vind je komende week in de winkel of in je brievenbus. Maar bestellen kan nu al online! Ook in deze editie boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder andere:

Max Verstappen, buitengewoon in België: zorgeloos de zomer in

Reportage: de tranen zijn na de fatale crashes op Spa nog niet opgedroogd

Tussenrapport Tom Coronel: Is Leclerc de man van de toekomst bij Ferrari?

Nico Hülkenberg spreekt: In Eefde is het voor mij allemaal begonnen

Columns Noël Ummels & Amber Brantsen

Het allermooiste beeld van Peter van Egmond en gastfotograaf Francis Vermeulen

Techniek: over 1,1 miljoen datapunten per seconde in een F1-auto

En verder alles over de Grands Prix van Hongarije en België

Gratis verzending binnen Nederland!