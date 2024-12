Max Verstappen ziet, met het verdwijnen van de Nederlandse GP op Zandvoort, nog twee kansen om in eigen land te winnen. De Red Bull-coureur was al drie keer oppermachtig voor de ogen van zijn thuispubliek. In 2025 én in 2026 hoopt hij dat kunststukje nog eens te herhalen. De wereldkampioen liet bovendien weten dat hij terugkijkt op vier ‘fantastische’ edities.

“We zijn trots dat de Formule 1, mede door Max (Verstappen, red.), zijn weg naar Zandvoort heeft gevonden”, liet Raymond Vermeulen, de manager van de Nederlandse wereldkampioen, weten. “We kijken nu al terug op vier fantastische edities en hebben er dus nog twee te gaan.” Woensdag werd bekend dat er in 2026 nog één extra GP wordt verreden op Zandvoort. Bovendien moet er dat weekend ook een sprintrace georganiseerd worden.

‘Nederland profiteert van GP Zandvoort’

“Het is bekend dat Zandvoort een ander financieel model heeft dan veel andere wedstrijden op de kalender van de Formule 1”, vervolgde het bericht. “Ze moeten hun eigen broek ophouden en zijn dit zonder steun van de overheid aangegaan. De promotor ziet kansen tot en met 2026 en denkt dat het daarna beter is om afscheid te nemen.” Dutch GP-directeur Robert van Overdijk verklaarde eerder te willen stoppen met een hoogtepunt. “We gaan niet wachten tot het animo terugloopt en dan de stekker eruit trekken”, stelde hij.

“In veel andere landen vinden ze dat races in de Formule 1 goed voor de economie zijn, vandaar de overheidssteun die ze daar krijgen – ook de BV Nederland heeft van de races in Zandvoort geprofiteerd”, besloot het management van Max Verstappen kritisch. “Maar we kijken nu vooral uit naar nog twee mooie races in Nederland.” De eerstvolgende editie van de GP op Zandvoort vindt plaats op 31 augustus 2025.

