Lewis Hamilton kon het donderdag in België op het circuit van Spa-Francorchamps niet laten om een sneer uit te delen aan Max Verstappen. Dit naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens de Grand Prix van Hongarije. Daarin raakten de twee elkaar. Volgens de coureur van Mercedes gedroeg zijn rivaal zich vervolgens niet zoals het hoort.

Eerst vond hij het nog een race-incident, maar Hamilton veranderde van mening. Dat de stewards geen straf uitdeelden, verbaast hem namelijk. Net als dat er nog niet onderling gesproken is. Dat leek het plan. “Dat is nog niet gebeurd”, aldus de Brit donderdag. “We zijn naar de stewards gegaan, dat was het. Misschien dat het nog gebeurt dit weekend. Al hoeft dat niet meer per se voor mij.”

Dat Verstappen nog een sneer kreeg van Hamilton was het gevolg van een vraag over het zijn van wereldkampioen en hoe je je dient te verhouden. “Je moet je team leiden”, reageerde de Brit. “En er ook onderdeel van uitmaken. Je moet onthouden dat je een teamgenoot bent van heel veel mensen.” Hij vervolgde: “Hoe je je dan moet gedragen als wereldkampioen, is een goede vraag. Niet zoals afgelopen weekend.”

