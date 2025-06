In aanloop naar de GP van Oostenrijk – een thuisrace voor Red Bull – leidt rivaal McLaren nog steeds beide kampioenschappen. Na een uiterst competitieve seizoensstart heeft het team een comfortabele voorsprong opgebouwd ten opzichte van de andere constructeurs, terwijl coureurs Oscar Piastri en Lando Norris onderling wedijveren voor de titel. Volgens oud-kampioen Sebastian Vettel is er echter nog geen sprake van ware dominantie.

Voortbouwend op het succes van de MCL38 presenteerde McLaren dit seizoen de MCL39, een bolide die het team al zeven overwinningen heeft opgeleverd in tien Grands Prix. Zodoende stevenen de Britten af op hun eerste dubbele titelslag sinds 1998, toen Mika Häkkinen nog voor McLaren racete. Toch zijn er rivalen die het papajafeestje kunnen verstoren. Max Verstappen is en blijft een geduchte tegenstander, en ook George Russell – die de afgelopen GP van Canada op zijn naam schreef – beleeft een daverend seizoen.

Oud-Red Bull-coureur en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel verzekert dan ook dat McLaren nog niet op zijn lauweren kan rusten. De Duitser gaat ervan uit dat Red Bull sterker terugkomt in de tweede seizoenshelft. “Ik denk dat Max (Verstappen, red.), George (Russell, red.) en McLaren op dit moment de favorieten zijn”, aldus Vettel in Sport am Sonntag, de podcast van het Oostenrijkse ORF. “Ze zitten allemaal ontzettend dicht bij elkaar.”

Red Bull de dominante kracht

“Het seizoen is nog heel erg lang en er kan nog zoveel gebeuren”, lichtte hij toe. “En als alles zo dicht op elkaar zit, kan een vijfde plaats soms heel goed zijn – ook al wordt dat nu misschien als een ramp beschouwd. Uiteindelijk kan ieder punt heel waardevol zijn.” Mocht Verstappen de titel dit jaar mislopen, dan denkt Vettel dat dat mogelijk een eenmalige tegenslag zal zijn. Hij weet als geen ander dat Red Bull over de juiste technische knowhow beschikt om absolute dominantie van McLaren te pareren. “Red Bull heeft het qua infrastructuur en personeel heel goed voor elkaar”, benadrukte Vettel. “Maar je ziet, soms is de teamstructuur ook belangrijk.”

“McLaren heeft de laatste tijd een zeer goede periode gehad”, gaf Vettel toe. “Hoe lang dat zal duren is onbekend, maar van echte dominantie is voorlopig nog geen sprake. Als je kijkt naar de huidige regels, is Red Bull, denk ik, nog steeds de dominante kracht. Het is nu misschien wat lastiger, maar Verstappen en het team slagen er op de een of andere manier toch in om niet ver van de top te blijven.” Eén ding weet Vettel zeker: “We weten nog niet hoe dit jaar zal aflopen.”

