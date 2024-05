In 2025 zwaait Lewis Hamilton na 12 jaar af bij Mercedes – de zevenvoudig wereldkampioen kiest voor een enkeltje Maranello, maar heeft nog geen vervanger aangewezen gekregen. Terwijl er genoeg potentiële namen de ronde doen, wil teambaas Toto Wolff geen overhaast beslissingen maken. Zelf weet Hamilton precies wie hij in de Mercedes zou zetten.

Als het aan Lewis Hamilton lag, werd Andrea Kimi Antonelli zijn vervanger. De Italiaanse telg komt uit de kweekvijver van Mercedes en rijdt momenteel voor PREMA in de Formule 2. Hij heeft er al een aantal testrondjes opzitten met de Duitse renstal en zal dit jaar nog vaker in een F1-bolide te vinden zijn. “Ik heb oprecht geen idee wat Toto Wolff van plan is”, reageerde Hamilton. “Maar ik zou voor een jonkie kiezen. Als het aan mij lag, zou het Kimi (Antonelli, red.) worden.”

Voorlopig zal er nog weinig uitsluitsel komen wat betreft de vervanger van Lewis Hamilton. Wolff heeft al meerdere keren aangegeven dat hij zijn tijd wil nemen als het op deze beslissing aankomt. 2025 is immers nog ver weg. Inmiddels weten we wel dat Hamilton twee Mercedes-kopstukken meeneemt naar de scuderia. Ingenieur Loic Serra en directeur Jerome d’Ambrosio tekenden recentelijk allebei bij Ferrari.

Dat de zevenvoudig wereldkampioen straks op twee ‘oude bekenden’ kan rekenen laat hem koud. “Toen ik naar Mercedes kwam, kende ik helemaal niemand”, aldus Hamilton. “Dat was prima, dus ik denk niet dat het voor een groot verschil gaat zorgen. Natuurlijk ken ik Loic (Serra, red.) al heel lang. Ik heb een goede band met hem. Daarbij werkt mijn eerste performance engineer, Jock Clear, nu bij Ferrari. Dat zijn de enige twee die ik – naast Fred Vasseur – echt goed ken.”

