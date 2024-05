Het blijft een van de grootste vraagstukken op de huidige transfermarkt: waar gaat Carlos Sainz rijden in 2025? De Ferrari-coureur houdt ons al geruime tijd in spanning, maar ook op Imola moet hij teleurstellen – een update laat nog even op zich wachten. Sainz staat voor een uitdagend weekend met Ferrari en heeft voorlopig ‘geen haast’ om een nieuw contract te ondertekenen.

LEES OOK: Sauber houdt zich nog altijd aanbevolen voor topfavoriet Carlos Sainz

Tijdens een persconferentie in aanloop naar de Grand Prix in Imola werd Carlos Sainz gevraagd naar de vorderingen van zijn nieuwe contract. De Spanjaard hield zijn lippen echter stevig op elkaar. “Als ik het heb, dan laat ik het weten”, was zijn droge antwoord. Ook op de vraag of het nog lang zou duren voordat er witte rook komt, reageerde Sainz kortaf. “Ik denk het wel ja”, lachte hij geheimzinnig. “Het heeft geen haast.”

Voor Sainz lijkt een nieuw contract nog geen prioriteit te zijn. Ferrari introduceert dit weekend een aantal belangrijke upgrades, waarmee het concurrent Red Bull het vuur aan de schenen wil leggen. Scoren op Imola zou een mooie prestatie zijn voor het team uit Maranello, dat tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna toch voor het thuispubliek rijdt. Terwijl teambaas Fred Vasseur spreekt van een ‘gamechanger‘ als het over de nieuwe upgrades gaat, wil Sainz niet te hard van stapel lopen.

“Het hangt nog altijd van het circuit af”, legde de coureur uit. “In Miami voelde de auto bijvoorbeeld erg goed, maar in China viel het weer erg tegen. Daar had onze auto echt moeite. Hopelijk is Imola zo’n circuit waar we het publiek een mooie show kunnen geven.” Sainz wil benadrukken dat er nog genoeg werk aan de winkel is voor Ferrari. “We moeten de auto blijven ontwikkelen. Er zijn gewoon bepaalde bochten waar we teveel moeite mee hebben.”

LEES OOK: Alles over de Grand Prix van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).