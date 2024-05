Het Formule 1-seizoen is nog lang geen gelopen koers. Ondanks de vier overwinningen van Max Verstappen in zes races zit Red Bull volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur niet meer in de comfortzone van afgelopen seizoen. “Dit is een kans voor ons.”

De Grand Prix van Miami, gewonnen door McLaren-coureur Lando Norris, is volgens Vasseur een voorbode voor de rest van het seizoen. Vorig jaar won Red Bull 21 van de 22 races, maar daar zal men dit seizoen niet bij in de buurt komen, voorspelt de Fransman. Zijn team won dit seizoen ook al een race, in Australië met dank aan Carlos Sainz. Max Verstappen viel toen uit met remproblemen. In Miami was het de eerste keer in lange tijd dat de drievoudig wereldkampioen van Red Bull op de baan werd geklopt.

“Ik denk dat Red Bull nog steeds een voorsprong heeft op de concurrentie”, meent Vasseur. Maar volgens hem is de achterstand inmiddels overbrugbaar. “Als we in staat zijn om goed werk te leveren en alles bij elkaar te brengen, zijn we er. Het betekent dat we inmiddels weer in de positie zijn dat we ze een beetje onder druk kunnen zetten en dat zij agressiever moeten zijn met hun strategie.”

‘We moeten nog een kleine stap maken’

Na zijn eerste F1-overwinning, in Miami, voorspelde Lando Norris al dat er snel meer overwinningen zullen volgen en dat hij verwacht dat McLaren in 2025 al voor de titel kan gaan. Zo hard spreekt Vasseur zich (nog) niet uit. Wel spreekt de kleurrijke Ferrari-teambaas van een gamechanger.

Vasseur: “Bij Red Bull zitten ze niet meer in de comfortzone van vorig seizoen, toen het eigenlijk niet uitmaakte wat er gebeurde. Na de eerste of tweede ronde langen ze al voor. Ik denk dat de verkleining van de achterstand een gamechanger is in het management van de race. Dit is een kans voor ons. Als we nog een kleine stap maken, zitten we in een heel goede positie zitten om elk weekend met ze te vechten.”

Lees hier alles over de Grand Prix Emilia-Romagna 2024 op Imola

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).