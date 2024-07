De Grand Prix van België zou wel eens het waterloo kunnen worden voor Sergio Pérez. De Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull staat vanwege zijn aanhoudende teleurstellende resultaten op de nominatie om zijn zitje te verliezen, ondanks een doorlopend contract. Als het over Pérez gaat, gaat het de laatste maanden vooral over crashes, teleurstellingen en excuses.

In de aanloop naar de Belgische GP op Spa-Ferancorchamps aanleiding voor een verhaal dat een keer niet over zijn teleurstellende prestaties op de baan gaat, maar over andere – wat minder bekende – kanten van Sergio Pérez. Over voetbal, politiek, zijn eigen foundation, McLaren, trypofobie en zijn vreemdste vraag ooit…

Sergio Pérez en voetbal

Naast Formule 1 geldt Sergio Pérez (34) ook als een enthousiast voetballiefhebber. Checo droomt als jongetje van een carrière als profvoetballer. Zijn idolen zijn geen coureurs, maar voetballers: Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Lionel Messi en de Chileense spits Iván Zamorano.

Op zijn achtste ontdekt hij het karten, nadat hij van zijn vader een kart cadeau heeft gekregen voor zijn verjaardag. Maar de meeste uren brengt hij nog altijd door op het voetbalveld. Pérez komt zelfs uit voor een jeugdelftal van Club América uit Mexico-Stad, de club waar hij nog altijd supporter van is. Bekend is het verhaal dat hij ooit een belangrijke kartrace mist, omdat hij een belangrijke voetbalwedstrijd van Club América wil zien.

De bolide van Sergio Pérez na zijn crash in de kwalificatie tijdens de kwalificatie voor de GP van Hongarije (Motorsport Images)

De definitieve keuze voor pk’s boven voetbal wordt gemaakt als hij veertien is en de kans krijgt om in Europa te racen, in de Duitse Formule BMW ADAC serie. Hij volgt het voetbal nog steeds intensief als supporter van Real Madrid en het Mexicaanse Club América. Pérez bezoekt regelmatig – als de agenda het toelaat – duels van de Koninklijke in Madrid. Zijn idool Cristiano Ronaldo heeft hij in het verleden meermaals ontmoet.

“Ik ben al sinds ik klein ben fan van Club América. Het is een club die me veel emoties heeft gegeven, zowel goede als slechte, en een club die altijd vecht voor de titel, die altijd ambitieus is. Het is een club die me veel heeft geleerd over het leven”, aldus Pérez.

Nog altijd speelt hij af en toe een voetbalwedstrijd, voor een goed doel of in Mexico met zijn vrienden. “Ik denk dat ik mezelf een goede voetballer mag noemen, een goede aanvaller”, meent hij. En gevraagd naar hoe zijn ideale raceloze zondag eruit ziet, zegt hij: “Voetballen in de ochtend, daarna naar de kerk gaan en lunchen met de familie.”

Sergio Pérez en zijn eigen Foundation

Net als veel andere topsporters heeft ook Sergio Pérez – sinds 2013 – zijn eigen stichting, de Sergio Pérez Foundation. De stichting ondersteunt verschillende projecten op het gebied van onderwijs, gezondheid, sport en cultuur en zet zich in voor het welzijn en ontwikkeling van kinderen in Mexico.

Een van de bekendste initiatieven van de stichting is de bouw van een kinderziekenhuis in zijn geboortestad Guadalajara, dat gespecialiseerd is in de behandeling van kanker. Pérez heeft zelf veel geld gedoneerd aan dit project en ook andere sponsors en donateurs geworven. Volgens de website van de stichting heeft Pérez meer dan 3000 kinderen geholpen met zijn stichting.

De stichting zet zich ook op een breder vlak in. Denk hierbij onder andere aan de inrichting van speelzalen in kindertehuizen, de uitvoering van medische behandelingen van kinderen en de levering van schoolbenodigdheden.

Pérez beschouwt het als zijn plicht iets terug te doen voor de Mexicaanse maatschappij. “Ik ben erg blij om te zien hoe de stichting groeit en hoe we meer mensen kunnen helpen. Ik denk dat het belangrijk is je bewust te zijn van de realiteit van je land en om je in te zetten voor een betere toekomst.”

Sergio Pérez en politiek

Sergio Pérez is niet bang om zijn mening te uiten over politieke kwesties die hem aan het hart gaan. Zo was hij in het verleden kritisch op de Mexicaanse regering, die volgens hem te weinig deed om armoede, corruptie en geweld in het land te bestrijden. Daarentegen heeft hij wel meer dan eens zijn steun betuigd aan Andrés Manuel López Obrador, de huidige president van Mexico die in 2018 werd gekozen met een links-populistisch programma. “Hij is iemand die echt om Mexico geeft en die bereid is risico’s te nemen om dingen te veranderen”, stelt Pérez.

De Mexicaan trekt ook fel van leer tegen Donald Trump, wanneer de oud-president van de Verenigde Staten zich in 2016 met harde retoriek uitspreekt tegen Mexico en Mexicaanse migranten en zich hard maakt voor een muur tussen de buurlanden. Trump noemt Mexicanen ‘verkrachters’en ‘criminelen’. “Ik ben een Mexicaan en ik ben daar trots op”, zo reageert Pérez.

Sergio Pérez deelt handtekeningen uit bij de GP van Oostenrijk (Getty Images)

Hij verbreekt rond die tijd ook zijn sponsorcontract met zonnebrillenfabrikant Hawkers, nadat het bedrijf een smakeloze tweet heeft gepost naar aanleiding van de uitspraken van Trump. “Mexicanen, zet deze bril op zodat ze morgen je huilende ogen niet kunnen zien als je de muur bouwt”, zo luidt de grappig bedoelde boodschap.

Pérez is not amused en noemt de tweet ‘een gebrek aan respect’ en zegt dat hij ‘niet met mensen wil werken die zo over mijn land denken’. Hij voegt de daad bij het woord en verbreekt alle banden met het merk. Hawkers moet hierdoor de productie van 20.000 gelimiteerde zonnebrillen met de naam van Pérez erop stopzetten.

Sergio Pérez en trypofobie

In 2017 verklaart Sergio Pérez in een interview dat hij lijdt aan trypofobie, een intense angst voor asymmetrische gaten. Denk hierbij aan gaten in puimsteen, zeepbellen of een honingraat. Trypofobie is een relatief nieuwe term in de medische wetenschap. Volgens onderzoekers kan het kijken naar clusters van gaten bij mensen met trypofobie onprettige reacties opwekken, zoals misselijkheid of een angstrespons.

Pérez heeft er niet verder over uitgewijd. Wel wordt er door zijn omgeving enigszins de draak mee gestoken, zoals door zijn team Red Bull. Zo valt op de kanalen van Red Bull terug te lezen dat men vooralsnog geen enkele aanwijziging heeft ontdekt dat ‘Checo’s fobie zich uitstrekt tot een stapel banden of het cluster met draaiknoppen op zijn stuur.’

Sergio Pérez en de McLaren-deceptie

Pérez rijdt in het verleden één jaar voor McLaren, in 2013. Als opvolger van Lewis Hamilton wordt hij op basis van een goed seizoen bij Sauber aanvankelijk gepresenteerd als de nieuwe ster van de Formule 1. Maar ondanks een meerjarig contract wordt hij door het team uit Woking al na één jaar ontslagen.

McLaren heeft in 2012 nog zeven races gewonnen, maar in het daaropvolgende jaar moeten de coureurs Jenson Button en Pérez het stellen met een teleurstellende auto. De MP4-28 schiet tekort, zowel qua snelheid als betrouwbaarheid, waardoor aansprekende resultaten uitblijven. Pérez botst naast de baan geregeld met Button, die vindt dat de Mexicaan te agressief rijdt. En ook op andere vlakken krijgt hij kritiek, onder andere op de manier waarop hij zich in- en extern presenteert. De manier waarop Pérez zijn eigen pr verzorgt, laat nogal te wensen over. Anders gezegd: men vindt de Mexicaan een vervelend, arrogant mannetje dat bovendien niet de resultaten boekt waarop vooraf gerekend is.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Sergio Pérez in 2013 als coureur in dienst van McLaren (Motorsport Images)

Zijn beste resultaat in 2013 is een vijfde plaats bij de Grand Prix in India. Met slechts 49 WK-punten wordt hij elfde in het rijderskampioenschap. Aan het eind van het seizoen wordt Pérez aan de kant geschoven ten faveure van Kevin Magnussen. “Ik heb veel geleerd dit jaar, misschien wel meer dan in mijn hele carrière tot nu toe”, bekent Pérez bij zijn afscheid. “Mijn vertrek kwam als een schok voor mij. Het is geen geheim dat ik meer had verwacht, maar dit is de Formule 1 en het resultaat hangt af van veel factoren. Ik heb altijd mijn best gedaan en ik ben trots op mijn prestaties, ook al waren ze niet altijd zichtbaar.”

Terugkijkend zegt hij dat het een ‘politiek besluit’ is geweest. “In dat jaar denk ik dat er veel politiek in het spel was, want het rijden ging niet zo slecht. Ik kwam in een vrij onervaren team naast Jenson en eigenlijk was het zijn team, hij was wereldkampioen geweest. Ik was sneller dan hij, dus qua snelheid denk ik dat je kon zien dat de jonge knul de snelheid had. Maar er waren ook andere dingen en daar heb ik van geleerd.”

Sergio Pérez en de vreemdste vraag ooit

Sergio Pérez wordt eerder gevraagd wat de vreemdste vraag is die hij tijdens één van zijn ontelbare mediasessies of interview voorgeschoteld heeft gekregen. Hij hoeft er geen seconde over na te denken: “Naar welke muziek luister je tijdens de race?”

