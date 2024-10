Daags na elke Grand Prix deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: de intelligentie van Max Verstappen en waarom hij door de prestaties in Austin de titelstrijd weer naar zijn hand heeft gezet.

We hebben steeds gezegd dat het nog wel eens spannend kan worden, die titelstrijd tussen Max Verstappen en Lando Norris. En natúúrlijk kan dat in theorie ook nog steeds. Maar wat mij betreft is de Grand Prix van de Verenigde Staten een kantelpunt. Max heeft de titelstrijd naar zijn hand gezet, het kampioenschap weer naar zich toegetrokken. Niet alleen door de resultaten, maar ook door de manier waarop hij heeft gereden.

Dat Max zaterdag de sprintrace won, is een prima prestatie en heel erg knap. Dat hij zondag in de race niet won, is niet erg. Integendeel, dat hij het podium haalde door Norris voor te blijven, is juist knap. Het resultaat mag er immers zijn: hij is nu eindelijk weer eens punten uitgelopen: van 52 naar 57. En dat is precies wat nodig was, zoals hij zelf al vaker zei: ‘Als ik maar weer eens vóór Lando kan eindigen, in plaats van erachter’. En precies dat is gebeurd: heel erg knap.

Red Bull heeft de boel veel beter voor elkaar. En nog belangrijker: Max haalt zoveel uit die auto en weet precies wat er goed en slecht gaat. Toen het een tijd geleden zo goed ging, gaf hij al aan dat het minder werd. En toen het nog slecht ging, zag hij ook al de vooruitgang. Hij heeft daar een gevoel voor, dat tekent een kampioen.

En daarover gesproken: hij is ook slim tijdens zo’n gevecht met Norris. Je ziet gewoon dat Max precies weet waar de grens ligt. Hij zoekt die op en weet hoe de regels zijn. Let wel: als coureur heb ik liever helemaal geen straffen, zie ik liever dat je bij wijze van spreken elkaars spiegels eraf mag rijden. Maar met de regels die zo zijn, tja, dan krijg je dit. En Max wist precies hoe het zit, terwijl ze bij McLaren de mist ingaan en de plek niet teruggeven.

Het zou mij niet verbazen dat dit toch een mentaal tikje is voor Norris, hij heeft punten verloren in plaats van dat hij verder is ingelopen op Max. En zoals gezegd, er kan echt nog wel veel gebeuren in de komende vijf wedstrijden, er zijn ook nog twee sprintraces. Maar ik zeg het nog maar eens: Max gaat wat mij betreft ‘gewoon’ kampioen worden.

Zo zie je maar hoe snel het kan veranderen in de Formule 1. Want Ferrari was geweldig zondag in de Grand Prix, het team komt door zo’n 1-2 ook ineens erg dichtbij in de strijd om de constructeurstitel. Het gevecht bij de teams wordt dus misschien nog wel spannender de komende tijd dan bij de coureurs…

