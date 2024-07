Oud-wereldkampioen Nico Rosberg denkt dat het tussentijds vervangen van Sergio Pérez bij Red Bull door Liam Lawson een enorm risico zou betekenen. Aan de andere kant, zo betoogt de Duitser, is de situatie voor het team van Max Verstappen nu dusdanig ernstig dat ‘men wel een risico moet nemen’.

De aankomende Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps is de laatste race voor de zomerstop. Voor Pérez is het de race van de waarheid. Na België zal er snel uitsluitsel komen over zijn sportieve toekomst. Zijn zitje staat zwaar ter discussie vanwege de teleurstellende resultaten op de baan, waardoor Red Bull in het constructeurskampioenschap inmiddels de hete adem van McLaren en Ferrari in de nek voelt.

“Bij Red Bull worden ze echt nerveus,” stelt Rosberg in zijn rol als analist op Sky F1. “Omdat het er op dit moment naar uitziet dat McLaren het constructeurskampioenschap gaat winnen. Immers, Red Bull heeft maar één coureur, Max Verstappen, die de punten scoort. Als je het dan hebt over de situatie met Pérez: Red Bull moet nu bijna wel een risico gaan nemen en kijken of een andere coureur het beter gaan doen dan hem. Het is de gok waard, want met niets doen, is het bijna zeker dat men de titel zal verspelen aan McLaren.”

‘Red Bull heeft niet echt een geweldig alternatief’

In het rijderskampioenschap staat Red Bull er met Max Verstappen nog iets comfortabeler voor, meent Rosberg. Maar ook dat kan nog wel eens penibel worden, meent de voormalig Mercedes-coureur. “De andere teams waar ze het tegen moeten opnemen hebben zulke sterke rijders line-ups, dat het noodzakelijk is voor Checo om heel snel resultaten te gaan leveren. Red Bull heeft alijd de overtuiging dat men geen situatie wil waarin twee coureurs punten van elkaar afsnoepen. Men wil een duidelijke nummer één en een tweede coureur die ondersteunt, maar ook die moet nog steeds voldoende punten pakken.”

Een eventuele vervanging van Pérez door reservecoureur Liam Lawson zou volgens Rosberg een ‘supergroot risico’ inhouden. “Omdat het zo’n onbekende is. Het is een moeilijke keuze voor Red Bull. Ik denk nog steeds dat het op Spa aankomt. Want het probleem is dat ze in mijn ogen niet echt een geweldig alternatief hebben dat het zeker beter gaat doen dan Sergio Pérez.”

Lees hier alles over de GP van België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)